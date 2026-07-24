 Selena Gomez Publica Foto en Bikini Sin Filtros Tras Años
Farándula

Después de varios años, Selena Gomez publica una foto en bikini sin filtros ni retoques

Luego de las críticas que hace algunos años recibió por su figura, por primera vez la cantante decidió mostrarse en traje de baño para celebrar sus 34 años.

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Selena Gomez, Instagram
Selena Gomez / FOTO: Instagram
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Selena Gomez generó un gran revuelo en redes sociales al compartir imágenes de sus vacaciones en Italia, donde disfruta de unos días de descanso junto a su esposo, el productor Benny Blanco.

La pareja se aloja en una exclusiva finca de la campiña toscana llamada Il Borro. Para sus más de 404 millones de seguidores, Selena Gomez mostró cómo vive estas jornadas alejadas de los flashes, sumergida en las tradiciones y paisajes italianos.

Las fotografías publicadas captaron desde clases de cocina hasta travesías en yate por la costa italiana, además de escenas relajadas en sobremesa y momentos inolvidables entre los verdes paisajes toscanos.

Entre las imágenes más comentadas, se la ve presumiendo su figura en bikini durante una tarde al sol en altamar. Las postales rápidamente se hicieron virales entre sus fans.

Recordemos que hace algunos años, Selena Gomez fue duramente criticada por su figura por lo que ella decidió no mostrarse en traje de baño. Sin embargo, al parecer su nueva vida de casada la inspiró a sentirse más segura de sí misma.

El pasado 22 de julio, Selena Gomez celebró su cumpleaños número 34. En sus redes sociales, la artista transmitió un sentido mensaje de gratitud:

"En primer lugar, quiero agradecerles enormemente a cada uno de ustedes por su apoyo, su amabilidad y todas las felicitaciones de cumpleaños. Gracias a todos ustedes, puedo dedicarme a crear cada día. Gracias por hacerme siempre la chica más feliz del mundo", escribió.

Compromiso social

La fecha del cumpleaños de Selena Gomez coincidió con el sexto aniversario de Rare Beauty, su reconocida marca de cosméticos. 

En el mismo comunicado, ella  hizo una conmovedora referencia a la importancia de su fundación, el Rare Impact Fund, que trabaja en pro de la salud mental. "

Mi versión de niña jamás habría creído que llegaría a celebrar mi cumpleaños a la par del sexto aniversario del Rare Impact Fund. Hoy tengo el corazón rebosante", compartió, destacando el significado personal y profesional de esta coincidencia.

La cantante también aprovechó la oportunidad para invitar a sus seguidores a involucrarse y apoyar la noble causa de su fundación. 

"Gracias por creer en esta labor y por formar parte de este camino; si desean saber más y tienen la posibilidad, pueden apoyar al Rare Impact", concluyó, subrayando su compromiso continuo con la sensibilización y el apoyo a iniciativas de salud mental, un pilar fundamental en su activismo social.

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