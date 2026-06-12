 Selena Gomez y la polémica foto con Benny Blanco: Todos los detalles

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Farándula

Selena Gomez y su polémica foto de Benny Blanco besando sus atributos

La cantante generó una ola de comentarios por compartir una íntima y explícita foto con el objetivo de mostrar cuánto extraña a su esposo, pues ella está en Londres filmando "Only Murders in the Building".

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Selena Gomez y Benny Blanco, Instagram
Selena Gomez y Benny Blanco / FOTO: Instagram
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Selena Gomez sorprendió a sus seguidores mostrando una faceta íntima de su vida junto a Benny Blanco

La artista publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que recogen distintos momentos personales con su esposo, mientras permanece en Londres para trabajar en la próxima temporada de Only Murders in the Building

Las imágenes, que rápidamente se volvieron tema de conversación, revelan detalles de la relación y el día a día de la pareja.

El mensaje que acompañó la publicación dejó ver los sentimientos de la cantante hacia Blanco en medio de la distancia: 

"La distancia significa muy poco cuando alguien significa tanto... te extraño, cariño", escribió en referencia al productor musical. 

El gesto no pasó desapercibido para sus fans, quienes se volcaron a comentar la composición de imágenes y palabras.

Selena Gomez sorprendió al compartir una foto extremadamente íntima, donde su esposo aparece besando sus atributos delanteros.

En la impactante fotografía, la pareja parecía estar en un restaurante cuando Blanco decidió besar a Selena Gomez, que llevaba una blusa con un escote muy pronunciado en el pecho.

Además de la foto subida de tono, Selena Gomez también incluyó instantáneas más tiernas de ambos relajándose en casa, de vacaciones y acurrucados en el sofá.

La actriz también compartió una foto de uno de los recuerdos de boda de su fastuosa ceremonia en Santa Bárbara , que tuvo lugar el pasado mes de septiembre.

Benny Blanco responde con una declaración romántica

Benny Blanco no tardó en reaccionar a la dedicatoria de Selena. Con un comentario directo en la publicación, afirmó: "Me enamoro más de ti cada día". 

Esta respuesta, simple pero cargada de afecto, generó una oleada de mensajes positivos de parte de seguidores de ambos artistas, quienes aplaudieron la sinceridad y la naturalidad con la que comparten su relación.

Desde que Selena Gomez y Benny Blanco revelaron al público su romance a fines de 2023, ambos han compartido diversos momentos juntos a través de redes sociales, mostrando desde actividades cotidianas hasta celebraciones especiales. 

La pareja ha preferido llevar una relación abierta ante sus seguidores, lo que ha ocasionado reacciones encontradas pero también mucho apoyo por parte de su comunidad de fans.

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