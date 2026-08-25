Bianca Censori y Kanye West echados de cafetería

La relación entre Bianca Censori y Kanye West volvió a generar polémica en redes sociales, esta vez por una visita a una de las cafeterías más conocidas de Estados Unidos. La pareja acudió a The Cheesecake Factory de The Grove, en Los Ángeles, pero su llegada estuvo marcada por una confusión que rápidamente se convirtió en noticia.
Aunque en redes sociales circuló la versión de que Bianca Censori y Kanye West fueron echados del restaurante por la vestimenta de la arquitecta, los reportes disponibles cuentan una historia diferente. De acuerdo con información publicada, la pareja llegó al establecimiento antes de la hora oficial de apertura y encontró las puertas cerradas. Finalmente, fueron autorizados a ingresar aproximadamente 10 minutos antes de que comenzara el servicio.
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La atención, sin embargo, estuvo puesta nuevamente en el look de Bianca Censori, quien apareció con un body color nude semitransparente combinado con unos diminutos shorts deportivos. El atuendo generó comentarios debido a que dejaba gran parte de su figura al descubierto, algo que se ha convertido en una característica de la imagen pública de la esposa de Kanye West.
No es la primera vez que la pareja visita The Cheesecake Factory. En marzo de 2024, ambos fueron fotografiados en el mismo establecimiento y Censori volvió a utilizar un atuendo transparente que provocó reacciones entre los clientes. La arquitecta australiana se ha convertido en una de las figuras más comentadas de la moda debido a sus atrevidos estilismos.
Más de Bianca Censori y Kanye West
Uno de los momentos más recordados ocurrió durante los Grammy 2025, cuando apareció junto a Kanye West con un abrigo negro que posteriormente dejó caer para mostrar un vestido completamente transparente. Durante el 2026, Censori ha continuado sorprendiendo con atuendos cada vez más arriesgados.
Asimismo, en un viaje por Europa fue vista con un body transparente en Ibiza y posteriormente con un conjunto compuesto por un tanga, medias de red y tacones. La propia Bianca ha defendido su manera de vestir.