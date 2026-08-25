Miss Universe Guatemala deslumbra con nuevo look

María Adelina Castillo Birba, Miss Universe Guatemala 2026, comienza a ajustar los últimos detalles de su imagen rumbo al certamen internacional que se celebrará en Puerto Rico en noviembre. La reina de belleza recientemente compartió en sus redes sociales el resultado de un cambio de look que llamó la atención de sus seguidores.
La guatemalteca presumió su nueva imagen y mostró una modificación en el tono de su cabello, manteniendo su característica melena, pero con un color ligeramente diferente que le aporta una apariencia renovada. El cambio llega pocas semanas después de su coronación y mientras intensifica su preparación para la competencia internacional.
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La representante de Sacatepéquez fue coronada como Miss Universe Guatemala 2026 el pasado 8 de agosto, durante una gala realizada en el Parque de la Industria, en la Ciudad de Guatemala. Castillo Birba se impuso entre 27 candidatas y se convirtió en la reina número 55 en la historia del certamen nacional.
A sus 30 años, María Adelina destaca por un perfil que combina belleza y una sólida preparación profesional. Es médica general y especialista en Pediatría, ambas formaciones con distinción cum laude.
Más de la Miss Universe Guatemala
Actualmente continúa sus estudios en Cuidados Intensivos Pediátricos, una subespecialidad de gran exigencia dentro del área de la salud. Además de su trayectoria médica, la nueva Miss Universe Guatemala domina español, inglés y griego.
Recientemente también sorprendió en redes sociales al demostrar su fluidez en inglés, una habilidad que podría ser importante durante su participación internacional. Ahora, la Miss Universe Guatemala se enfoca en su preparación para Miss Universo 2026, donde llevará la banda de Guatemala y competirá contra representantes de distintos países.
La edición 75 del certamen tendrá como sede San Juan, Puerto Rico, y la gran final está programada para el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Mientras se acerca la fecha, cada detalle de la preparación de María Adelina genera expectativa entre sus seguidores.