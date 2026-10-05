Los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026/27 se disputarán en series de ida y vuelta entre el 9 y el 17 de noviembre de 2026. A esa ronda llegan las cuatro selecciones mejor situadas en el ranking de la confederación —México, Estados Unidos, Canadá y Panamá—, con pase directo, y los dos primeros de cada grupo de la Liga A. El ganador de cada llave, por marcador global, avanzará a las finales del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles y se clasificará de forma directa a la Copa Oro 2027. Los cuatro eliminados irán a la fase preliminar de ese torneo.
El emparejamiento no se sortea. Se arma con el ranking de las cabezas de serie y el rendimiento de la fase de grupos: el cuarto sembrado enfrenta al mejor primer lugar; el tercero, al otro líder; el segundo, al mejor segundo; y el primero, al otro subcampeón. Con el ranking de julio de 2026, el orden es México, Estados Unidos, Canadá y Panamá. Si el global queda igualado, se aplica el gol de visitante; si persiste el empate, hay prórroga de 30 minutos y, de ser necesario, penales. Las preclasificadas eligen el orden de las localías.
Los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf
Del Grupo A ya están asegurados Curazao, primero con 10 puntos y diferencia de +7, y Haití, segundo con 9 puntos y +4. República Dominicana y Costa Rica quedaron fuera de cuartos, pero con boleto a los preliminares de la Copa Oro; Trinidad y Tobago y Nicaragua descendieron a la Liga B. En el Grupo B, Guatemala se adjudicó el liderato al vencer 1-0 a Surinam con un gol de Matt Evans en el descuento. La segunda plaza se la quedó Jamaica tras el empate ante Honduras.
Con ese criterio, y la confirmación oficial, el cuadro es el siguiente:
- Panamá vs. Curazao
- Canadá vs. Guatemala
- Estados Unidos vs. Haití
- México vs. Jamaica
Así, la ventana de noviembre decidirá al cuarteto finalista de la Liga de Naciones y a cuatro clasificados directos a la Copa Oro 2027.