 Surinam pide a FIFA y Concacaf acciones por presunto racismo
Deportes

Surinam pide a FIFA y Concacaf que actúen por presunto racismo en Guatemala

Tras la derrota 1-0 ante Guatemala, Surinam denunció gestos e insultos racistas desde las gradas, y pidió a FIFA y Concacaf acciones concretas, no solo campañas.

Compartir:
Partido entre Guatemala y Surinam por la Liga de Naciones de Concacaf - Alex Meoño
Partido entre Guatemala y Surinam por la Liga de Naciones de Concacaf / FOTO: Alex Meoño
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La selección de Surinam aceptó la derrota por 1-0 ante Guatemala en la Liga de Naciones de la Concacaf, pero a través de sus redes sociales denunció que un sector de la afición local los sometió a abusos racistas durante todo el encuentro. El plantel explicó que, en un momento del partido, las emociones desbordaron a uno de sus futbolistas y el árbitro le mostró la tarjeta roja, un hecho que, según ellos, alteró por completo el desarrollo del juego. Aun así, el equipo decidió continuar con diez hombres.

En la misiva, el capitán recoge los pasajes más duros de lo ocurrido y deja clara la postura del grupo. "Fuimos objeto de abusos racistas desde las gradas durante todo el encuentro», escribe, y añade que «detrás de cada camiseta sigue habiendo un ser humano, con emociones y con límites". Más adelante precisa la disyuntiva que enfrentó: abandonar el campo o seguir jugando. "Con unos veinte minutos restantes, elegimos continuar. No porque lo ocurrido fuera aceptable. No porque no nos afectara. Sino por nuestro amor al fútbol, a nuestro país y entre nosotros". Con esas frases, la selección da a entender que la permanencia en el terreno no equivale a conformidad, sino a una decisión consciente de no ceder el partido al racismo y de preservar la dignidad colectiva pese a la inferioridad numérica.

Foto embed
Partido entre Guatemala y Surinam por la Liga de Naciones de Concacaf - Alex Meoño

Surinam pide que FIFA y Concacaf actúen

El comunicado cierra con un reclamo directo a los organismos del fútbol. "Hago un llamado a la FIFA y a la Concacaf para que asuman su responsabilidad y actúen", señala el capitán, y subraya que "las palabras y las campañas no bastan. Debe haber acción y rendición de cuentas cuando ocurre".

El mensaje también recuerda que no se trata de un caso aislado: hace aproximadamente un año, en el Estadio Cuscatlán de El Salvador, el equipo ya había vivido un episodio similar y, según indica, entonces optó por seguir adelante "con nada más que amor por el juego". Al evocar ese antecedente junto a lo sucedido en Guatemala, la misiva sugiere que la paciencia se agotó y que el silencio ya no es una opción.

En conjunto, el texto no discute el marcador ni pide que se anule el resultado. Lo que plantea es que los jugadores cumplieron su parte al terminar el partido en condiciones adversas y que ahora corresponde a la FIFA y a la Concacaf investigar lo denunciado y aplicar consecuencias si se confirman los hechos. 

En Portada

Codeca anuncia movilizacionest
Nacionales

Codeca anuncia movilizaciones

09:49 PM, Oct 05
EE.UU. pide el esclarecimiento del asesinato de periodista en Huehuetenangot
Nacionales

EE.UU. pide el esclarecimiento del asesinato de periodista en Huehuetenango

06:18 PM, Oct 05
Entra en vigor reglamento sobre exención de impuestos a combustiblest
Nacionales

Entra en vigor reglamento sobre exención de impuestos a combustibles

07:47 PM, Oct 05
Definidos los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaft
Deportes

Definidos los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf

10:01 PM, Oct 05
Lo que necesita Guatemala para clasificar a Copa Oro 2027t
Deportes

Lo que necesita Guatemala para clasificar a Copa Oro 2027

08:27 PM, Oct 05

Temas

GuatemalaFútbolPNC#liganacionalLiga de NacionesLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.AccidenteNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar