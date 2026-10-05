 Codeca anuncia movilizaciones
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Codeca anuncia movilizaciones

Las organizaciones campesinas piden al Gobierno y Congreso frenar el alza a los combustibles y costo de la vida.

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Organizaciones campesinas anunciaron este lunes 5 de octubre que realizarán manifestaciones y movilizaciones en las cabeceras departamentales del país, el próximo lunes 12 de octubre desde las 7:00 horas. 

El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), el Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y el Frente Nacional de Lucha (FNL), informaron que estarán manifestando en todas las cabecera departamentales, para exigir que el Gobierno y los diputados al Congreso de la República trabajen para frenar la inflación y reducir el alto costo de la vida que afecta a los guatemaltecos.

"En lugar de continuar premiando con jugosos subsidios a las empresas trasnacionales importadoras de combustibles y fertilizantes agrícolas, los funcionarios deben trabajar en medidas que favorezcan a la población. Entre estas medidas, proponemos establecer una política de regulación de precios, con base en estudios serios que ayuden a establecer precios justos, eliminando la especulación. Con el dinero de los subsidios, exigimos al gobierno la construcción de una refinería petrolera para la producción nacional de combustibles.", indicaron las organizaciones a través de un comunicado. 

Las organizaciones que el gobierno emprenda la nacionalización del servicio de energía eléctrica, que es un bien común estratégico que pertenece a los pueblos.

Agregaron que Energuate se ha dedicado a hacer sabotajes al suministro de energía eléctrica en las comunidades y cobrar la factura a muy alto costo, creando conflictos sociales y económicos muy profundos, violando los derechos humanos y las leyes del país.

Durante las manifestaciones también exigirán la rebaja al salario de los diputados y funcionarios públicos. Indican que el salario máximo de funcionarios debe ser de cinco salarios mínimos.

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El Ministerio de Energía y Minas publicó el acuerdo gubernativo que establece las disposiciones para la ejecución de la ley de exención tributaria temporal de emergencia a los combustibles.

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construir laboratorios en los hospitales y otras medidas que beneficien a la población.

Exigimos a los diputados que deroguen el decreto 08-2023, que reformó el Código Penal y la Ley Contra la Delincuencia Organizada, para poder perseguir a las poblaciones en resistencia y a cualquier persona inocente que se oponga al saqueo. También rechazamos la iniciativa de ley 6665 que favorece los intereses de las empresas que transportan energía eléctrica, autorizando que puedan pasar por encima de los derechos de las comunidades.

Exigimos la elaboración de una ley de aguas basada en las propuestas y necesidades de los pueblos y comunidades. Las comunidades del país han sabido administrar el agua en beneficio de la vida. Son las grandes empresas las que contaminan y desperdician el agua, perjudicando a la mayoría. Nos oponemos a cualquier ley que busque favorecer los intereses de las mafias empresariales que continúan saqueando el país como la iniciativa 6816 o la propuesta del gobierno actual.

Exigimos al fiscal general del ministerio público que investigue a los fiscales distritales, jueces y magistrados vinculados a la corrupción y el crimen organizado. Han dejado en libertad a funcionarios públicos condenados por delitos en contra de los bienes del Estado de Guatemala, dedicándose a perseguir únicamente y sin motivo legal, a quienes se oponen a la corrupción y el saqueo. Que se investigue también los vínculos entre diputados y magistrados corruptos de las cortes a quienes han apoyado para beneficiar intereses mafiosos y reprimir a la población.

Responsabilizamos al gobierno de la violencia que provocan los desalojos injustos de comunidades enteras, los cuales causan terror y muerte. Exigimos que cesen los desalojos, así como la persecución a las comunidades y organizaciones campesinas e indigenas.

Exigimos la renuncia de Walter Mazariegos de la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC- y el regreso a clases presenciales; asimismo, exigimos la renuncia de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad -CC- y de la Corte Suprema de Justicia -CSJ-, vinculados a la corrupción, que se dedican a proteger a los delincuentes de cuello blanco.

Exigimos al Gobierno que tenga un poco de DIGNIDAD y se abstenga de seguir entregando el país a los intereses de los Estados Unidos y otros países.

Llamamos a los pueblos y comunidades a sumase en la lucha en las calles e impulsar un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional para el buen vivir de todas y todos.

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