La edición 2026 de Miss Universo fue escenario de una intensa controversia política cuando Danielle Yablonka, Miss Israel, recibió abucheos y fue tildada de "genocida" durante la competencia de Traje Nacional.
El incidente, que quedó registrado en videos, provocó una fuerte división entre el público asistente, con algunos defendiendo a la concursante y recriminando al agresor verbal.
La pasarela del certamen, celebrada en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, se vio interrumpida por un momento de alta tensión.
Mientras Danielle Yablonka desfilaba con su atuendo, algunos asistentes manifestaron su desaprobación con abucheos. Un hombre, en particular, gritó "genocida" a la modelo, desatando una ola de reacciones encontradas. Inmediatamente, otras personas del público intervinieron para defender a la joven, argumentando que ella no era responsable de las decisiones políticas de su gobierno.
Un asistente increpó al hombre con firmeza: "Ella no es culpable, ¿eres tú culpable de los errores de tu familia? ¡No! Entonces respetas a la nena".
Según reportó XEVT, otros espectadores incluso amenazaron con expulsar al individuo del recinto si no guardaba silencio. A pesar del altercado en las gradas, la concursante israelí mantuvo la compostura y continuó su recorrido por la pasarela.
En las últimas horas se reveló un video que muestra el momento final tras la coronación de Jennier Barreto como Miss Universo, todas las concursantes celebran en el escenario y bailan al ritmo de "Dancing Queen". Miss Israel intenta interactuar con sus compañeras pero termina haciéndolo sola.
El Mensaje de Paz del Traje Nacional
Danielle Yablonka presentó el traje 'Where the Desert Blooms' ('Donde florece el desierto'), una creación del diseñador Jacob Meir.
El conjunto, de color dorado, incorporaba elementos simbólicos como la Ciudad Vieja de Jerusalén, olivos y naranjas de Jaffa. Al extender su capa, el atuendo revelaba la palabra "paz" escrita en hebreo, árabe e inglés, junto con la frase "Jerusalén, ciudad de paz".
La cuenta oficial de Miss Israel describió la propuesta como una celebración de la "resiliencia, diversidad" y la capacidad de la belleza para florecer incluso en la adversidad. Miss Israel por su parte, explicó a The Times of Israel que su intención era que el traje contara "la historia de Israel más allá de los titulares", buscando proyectar una imagen de esperanza y coexistencia.