 Federación Noruega pide investigar a Infantino y a la FIFA
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Federación de Noruega pide investigar a Infantino y a la FIFA

Noruega pide investigar la roja anulada a Balogun en el Mundial 2026, la presunta intervención de Trump en el caso y posibles irregularidades en la administración de Gianni Infantino.

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Donald Trump y Gianni Infantino llevando el trofeo del Mundial 2026, EFE
Donald Trump y Gianni Infantino llevando el trofeo del Mundial 2026 / FOTO: EFE
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La Federación de Fútbol de Noruega (NFF) presentó dos solicitudes formales ante la FIFA para que se investiguen una serie de decisiones que, a su juicio, podrían poner en duda la gobernanza y la neutralidad política del máximo organismo del fútbol mundial. Entre los asuntos señalados se encuentra el premio de la paz concedido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, además de la anulación de una tarjeta roja al estadounidense Folarin Balogun y el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE).

La decisión fue aprobada por unanimidad durante una asamblea de la NFF celebrada el pasado 7 de agosto y contempla remitir los casos al Comité de Ética y al Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento (GACC) de la FIFA. La federación noruega quiere determinar si el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y otros dirigentes incurrieron en posibles infracciones del Código Ético. También pretende establecer si los mecanismos de supervisión y control interno funcionaron correctamente o si alguna deficiencia permitió que se produjeran estas situaciones.

Noruega cree que Trump tuvo incidencia en el Mundial 2026

Uno de los puntos que genera mayor controversia es el reconocimiento otorgado a Trump, sobre el que la NFF pide determinar si su concesión fue compatible con el principio de neutralidad política de la FIFA. La federación también cuestiona si hubo influencia política en la decisión de anular la expulsión de Balogun antes del partido de Estados Unidos contra Bélgica y si el proyecto FFE, destinado a explorar la comercialización externa de derechos de competiciones de la FIFA, fue impulsado sin una consulta adecuada a las federaciones miembro.

Lise Klaveness, presidenta de la NFF, explicó que las solicitudes no buscan anticipar ninguna conclusión, sino esclarecer los hechos y determinar si los controles institucionales cumplieron con su propósito. "El fútbol depende de la confianza en sus instituciones. Cuando surgen preguntas serias, deben ser examinadas de forma independiente y transparente", sostuvo. La petición noruega se conoce, además, el mismo día en que investigaciones de The New York Times y Le Monde señalaron que la FIFA habría debido sancionar a la República Democrática del Congo con la exclusión del Mundial por la supuesta inelegibilidad de su jugador Lionel Mpasi.

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Folarin Balogun al momento de ser expulsado ante Bosnia y Herzegovina - EFE

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