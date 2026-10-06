 Guatemala recibirá 45 cruceros y 96 mil turistas este año
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Guatemala espera la llegada de 45 cruceros con 96 mil turistas en los próximos ocho meses

La llegada del barco 'Queen Elizabeth' significó el inicio de la temporada de cruceros para el país.

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Vista general del crucero Queen Elizabeth luego de atracar este 5 de octubre en el Puerto Quetzal, en Escuintla (Guatemala), EFE/Alex Cruz
Vista general del crucero Queen Elizabeth luego de atracar este 5 de octubre en el Puerto Quetzal, en Escuintla (Guatemala) / FOTO: EFE/Alex Cruz
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Guatemala recibió un barco con 1.863 pasajeros en la costa sur del país centroamericano, y espera la llegada de un total de 45 cruceros con casi 96 mil turistas durante los próximos ocho meses.

La llegada del barco 'Queen Elizabeth' significó el inicio de la temporada de cruceros para Guatemala, que se extenderá hasta mayo, de acuerdo con datos del Instituto Guatemalteco de Turismo.

La jefa de operaciones y comercialización del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), Claudia Coronado, detalló que entre 2024 y 2025 atracaron en Guatemala 45 cruceros y para 2025 y 2026 se espera el mismo número.

"A pesar de que están un solo día en el país, los turistas pueden conocer toda la riqueza cultural de Guatemala y luego en algún momento volver", explicó Coronado, quien detalló que esperan que los visitantes gasten alrededor de 8 millones de dólares en total durante su estancia en la nación centroamericana.

Llegada de cruceros al país

La mayoría de los cruceros arriban al territorio guatemalteco en la costa sur del país, específicamente en Puerto Quetzal, en el departamento de Escuintla, mientras que un porcentaje menor atraca en Santo Tomás de Castilla, en la costa del Caribe guatemalteco.

"Los lugares que les gusta conocer a los visitantes son Antigua Guatemala y las plantas de producción de café y chocolate", contó Coronado. De igual manera, el Instituto Guatemalteco de Turismo señaló que la mayoría de los turistas son estadounidenses, canadienses, ingleses y alemanes.

Por su parte, la subgerente de la Empresa Portuaria Quetzal (entidad que gestiona la llegada de los barcos), Ana Luisa Mejía, resaltó que "cada arribo genera una derrama económica de enorme alcance para Guatemala" y catalogó la visita de los cruceros como un "motor fundamental" para la economía del país que preside Bernardo Arévalo de León.

Guatemala registró en 2025 la llegada de 3,3 millones de visitantes, un incremento del 11 % respecto a los 3,03 millones de turistas contabilizados en 2024, mientras que el Inguat proyecta cerrar 2026 con la recepción de 3,6 millones de extranjeros, como paso previo hacia la meta de los cuatro millones en 2027.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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