A casi un mes del fallecimiento de Patrick Stewart, reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al profesor Charles Xavier en la saga cinematográfica X-Men, se dieron a conocer nuevos detalles sobre las enfermedades que enfrentó durante sus últimos días de vida.
El actor británico falleció el pasado 28 de octubre de 2026, a los 86 años, en su residencia de Los Ángeles, California, acompañado de sus seres queridos.
Ahora, su certificado de defunción, al que tuvo acceso el portal estadounidense TMZ, confirmó las causas médicas relacionadas con su fallecimiento, información que posteriormente fue difundida por otros medios internacionales.
¿Cuál fue la causa oficial de muerte de Patrick Stewart?
De acuerdo con el documento divulgado el jueves 19 de noviembre, Patrick Stewart falleció a consecuencia de un paro cardiopulmonar y un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy.
Esta última enfermedad es una forma progresiva de demencia que afecta diferentes funciones cerebrales, entre ellas la memoria, el pensamiento, el movimiento y el comportamiento.
El certificado también confirmó lo que su representante, Kelly Bush Novak, había informado cuando se anunció su muerte: el actor enfrentaba la enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.
Aunque Stewart había mantenido en privado sus problemas de salud, su familia decidió compartir información sobre las enfermedades que padeció después de su fallecimiento.
¿Qué es la demencia con cuerpos de Lewy?
La demencia con cuerpos de Lewy es una enfermedad neurodegenerativa relacionada con la acumulación anormal de una proteína denominada alfa-sinucleína en las células del cerebro.
Estos depósitos, conocidos como cuerpos de Lewy, interfieren con el funcionamiento de las neuronas y pueden provocar un deterioro progresivo de las capacidades cognitivas y motoras.
Entre sus síntomas se encuentran problemas de memoria, dificultades para concentrarse, alteraciones del sueño, alucinaciones visuales, rigidez muscular y cambios en el estado de alerta.
De acuerdo con especialistas, esta enfermedad puede presentar síntomas similares a los del Alzheimer y el Parkinson, lo que en ocasiones dificulta su diagnóstico.
Aunque ambas enfermedades son diferentes, el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy pueden coexistir en una misma persona.
Actualmente no existe una cura definitiva para esta enfermedad, aunque determinados tratamientos permiten controlar algunos síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Los últimos días del actor de Star Trek
Cuando se anunció el fallecimiento de Patrick Stewart, su representante Kelly Bush Novak informó que el intérprete había muerto en su hogar, bajo los cuidados de su esposa, la cantante Sunny Ozell.
En el comunicado, la familia describió sus últimos momentos como una despedida íntima, acompañada de música en vivo, oraciones, lágrimas y recuerdos compartidos.
Sus seres queridos también destacaron la tranquilidad con la que el actor enfrentó sus últimos días.
La noticia de su muerte provocó numerosas muestras de cariño entre compañeros de profesión, seguidores de Star Trek y admiradores de las películas de superhéroes.
Figuras como Hugh Jackman, Ian McKellen y otros artistas que compartieron proyectos con Stewart recordaron su talento, profesionalismo y calidad humana.
Su esposa compartió un emotivo mensaje
Días después del fallecimiento, Sunny Ozell utilizó sus redes sociales para expresar el dolor que enfrentaba tras perder a su esposo.
La cantante, quien contrajo matrimonio con Stewart en 2013, aseguró que atravesaba momentos de profunda tristeza, pero también de agradecimiento por los años que compartieron.
En su publicación del 10 de noviembre, Ozell explicó que ambos habían logrado expresarse todo lo que necesitaban antes de despedirse.
También agradeció las numerosas muestras de solidaridad y cariño recibidas de admiradores alrededor del mundo.
La pareja mantuvo una relación durante casi dos décadas y compartió diferentes momentos públicos relacionados con la trayectoria artística del intérprete.
Revelan detalles sobre su cremación
El certificado de defunción también permitió conocer información sobre el procedimiento funerario realizado después de su muerte.
Según TMZ, los restos del actor fueron sometidos el 3 de noviembre a un procedimiento conocido como hidrólisis alcalina, también denominado cremación con agua.
A diferencia de la cremación tradicional, este método utiliza agua, sustancias alcalinas y calor para acelerar la descomposición de los tejidos.
Se trata de una alternativa funeraria que no requiere la utilización directa de llamas y que suele presentarse como una opción con menor impacto ambiental.
Este detalle se convirtió en otra de las revelaciones difundidas tras conocerse el documento oficial.
Patrick Stewart: una trayectoria de más de seis décadas
Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, West Yorkshire, Inglaterra. Desde temprana edad mostró interés por la interpretación, especialmente por las obras de William Shakespeare, que marcaron profundamente su formación artística.
Durante su juventud desarrolló una importante carrera teatral y llegó a formar parte de la prestigiosa Royal Shakespeare Company, donde participó en numerosas producciones.
Su primera aparición acreditada en televisión ocurrió en 1967, cuando interpretó a un oficial de bomberos en la serie británica Coronation Street.
Sin embargo, su reconocimiento internacional llegó en 1987, cuando fue elegido para interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: La nueva generación.
Durante siete temporadas, Stewart dio vida al comandante de la nave Enterprise, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos de la ciencia ficción.
Posteriormente retomó el papel en cuatro películas de la franquicia y, décadas después, regresó a la televisión con Star Trek: Picard, estrenada en 2020.
Su inolvidable papel como el profesor X en X-Men
Además de su participación en Star Trek, Patrick Stewart conquistó a una nueva generación de espectadores gracias a su interpretación de Charles Xavier, conocido como el profesor X.
El personaje apareció por primera vez en la película X-Men, estrenada en el año 2000, y se convirtió en una de las figuras fundamentales de la franquicia cinematográfica basada en los cómics de Marvel.
Stewart interpretó a un poderoso mutante telépata que dirige una escuela para jóvenes con habilidades extraordinarias y promueve la convivencia pacífica entre humanos y mutantes.
Su actuación fue ampliamente reconocida por transmitir inteligencia, serenidad y autoridad, características que definieron al personaje durante varias películas.
El actor compartió pantalla con figuras como Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry y James McAvoy, entre otros.
Su participación en estas producciones consolidó su popularidad entre los seguidores del cine de superhéroes.