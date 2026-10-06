 Motociclista escapa de PMT en zona 10 y recibe tres multas
Nacionales

VIDEO: Motorista intenta escapar de la PMT en zona 10, hace señal obscena y termina con varias multas

Así terminó la fuga de un motorista que evadió a la PMT en zona 10.

Compartir:
Motorista intenta darse a la fuga de la PMT y recibe multas por Q1,700 en zona 10., Captura de pantalla video de X.
Motorista intenta darse a la fuga de la PMT y recibe multas por Q1,700 en zona 10. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un motorista fue sancionado con Q1,700 en multas luego de ser sorprendido circulando en contra de la vía y, según un video difundido por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala, intentar darse a la fuga de un agente en un sector de la zona 10 capitalina.

Las imágenes muestran el momento en que un agente de tránsito detecta al conductor de la motocicleta circulando en sentido contrario. Ante esta situación, el PMT le solicita que se detenga para verificar su documentación.

Va en contra de la vía. Lo voy a molestar con sus documentos, porfa", se escucha decir al agente.

Sin embargo, el motorista no atiende la indicación y continúa su marcha para evadir al agente. Antes de alejarse, además, realiza un gesto obsceno con la mano en dirección al PMT.

Ante la maniobra del conductor, el agente informa por radio a otros elementos que se encontraban en el sector para que procedieran a detenerlo. Aunque el video difundido por la PMT no muestra el momento exacto en que el motorista fue interceptado, posteriormente se exhibe el detalle de las sanciones impuestas.

Tres multas por distintas infracciones

De acuerdo con la información mostrada en el video, al motorista se le impusieron tres multas que suman Q1,700.

  • Q1,000: por faltar el respeto, ofender, agredir o insultar a la autoridad de tránsito.
  • Q500: por circular sin portar las placas de circulación.
  • Q200: por circular en contra de la vía.

La PMT recordó que los motoristas deben portar su documentación en orden y utilizar casco protector, además de respetar la señalización vial y las indicaciones de los agentes de tránsito.

También se sanciona a quienes circulan contra la vía señalizada e incumplen las normas de tránsito", señaló la institución.

La PMT hizo un llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y conducir con responsabilidad, como parte de las acciones para mejorar la movilidad en la ciudad de Guatemala.

En Portada

Elección de Contralor entra en fase decisiva: Congreso prevé votar este martest
Nacionales

Elección de Contralor entra en fase decisiva: Congreso prevé votar este martes

10:39 AM, Oct 06
Exmilitares mantienen bloqueos en distintas carreterast
Nacionales

Exmilitares mantienen bloqueos en distintas carreteras

10:18 AM, Oct 06
Cristiano Ronaldo da un ultimátum para volver a Portugalt
Deportes

Cristiano Ronaldo da un ultimátum para volver a Portugal

09:21 AM, Oct 06
Magistrados de la CC piden agilizar expedientes sobre asuntos de interés nacionalt
Nacionales

Magistrados de la CC piden agilizar expedientes sobre asuntos de interés nacional

09:40 AM, Oct 06
Se hace viral video que confirmaría fraude en la final de La Casa de los Famosos Méxicot
Farándula

Se hace viral video que confirmaría fraude en la final de La Casa de los Famosos México

10:14 AM, Oct 06

Temas

GuatemalaFútbolPNC#liganacionalLiga de NacionesEstados UnidosLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEE.UU.AccidenteNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar