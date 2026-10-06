Motociclista escapa de PMT en zona 10 y recibe tres multas

Un motorista fue sancionado con Q1,700 en multas luego de ser sorprendido circulando en contra de la vía y, según un video difundido por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala, intentar darse a la fuga de un agente en un sector de la zona 10 capitalina.
Las imágenes muestran el momento en que un agente de tránsito detecta al conductor de la motocicleta circulando en sentido contrario. Ante esta situación, el PMT le solicita que se detenga para verificar su documentación.
Va en contra de la vía. Lo voy a molestar con sus documentos, porfa", se escucha decir al agente.
Sin embargo, el motorista no atiende la indicación y continúa su marcha para evadir al agente. Antes de alejarse, además, realiza un gesto obsceno con la mano en dirección al PMT.
Ante la maniobra del conductor, el agente informa por radio a otros elementos que se encontraban en el sector para que procedieran a detenerlo. Aunque el video difundido por la PMT no muestra el momento exacto en que el motorista fue interceptado, posteriormente se exhibe el detalle de las sanciones impuestas.
Tres multas por distintas infracciones
De acuerdo con la información mostrada en el video, al motorista se le impusieron tres multas que suman Q1,700.
- Q1,000: por faltar el respeto, ofender, agredir o insultar a la autoridad de tránsito.
- Q500: por circular sin portar las placas de circulación.
- Q200: por circular en contra de la vía.
La PMT recordó que los motoristas deben portar su documentación en orden y utilizar casco protector, además de respetar la señalización vial y las indicaciones de los agentes de tránsito.
También se sanciona a quienes circulan contra la vía señalizada e incumplen las normas de tránsito", señaló la institución.
La PMT hizo un llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y conducir con responsabilidad, como parte de las acciones para mejorar la movilidad en la ciudad de Guatemala.