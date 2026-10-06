 Matt Evans: “Queríamos ganar, ellos fueron irrespetuosos”
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Matt Evans: “Queríamos ganar, ellos fueron irrespetuosos”

Matt Evans aseguró que la victoria de Guatemala tuvo un sabor especial, luego de la actitud que mostraron algunos jugadores de Surinam durante el partido.

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Matt Evans, anotador del gol de la victoria de Guatemala ante Surinam - Alex Meoño
Matt Evans, anotador del gol de la victoria de Guatemala ante Surinam / FOTO: Alex Meoño
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La Selección de Guatemala consiguió una clasificación agónica a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf tras imponerse 1-0 a Surinam este lunes. El conjunto guatemalteco encontró el gol de la victoria en el tiempo añadido, gracias a un espectacular remate de larga distancia con la pierna izquierda de Matt Evans. El futbolista del Wacker Innsbruck, de la segunda división de Austria, sacó un disparo que se colgó en el ángulo del arco defendido por Etienne Vaessen para desatar la celebración guatemalteca.

Tras el encuentro, Evans habló con Concacaf sobre las sensaciones que dejó el triunfo y destacó el esfuerzo realizado por el equipo a lo largo de estos compromisos. "Es una sensación increíble. Trabajamos muy duro en estos partidos y no ganamos los tres puntos en todos, pero creo que fue muy importante conseguir esta última victoria. Me siento muy bien para afrontar la siguiente parte", expresó el autor del tanto que selló la clasificación de Guatemala.

Evans quería la victoria tras la actitud de los jugadores de Surinam

El atacante también reconoció que el triunfo tuvo un significado especial debido a la actitud que, según explicó, mostraron algunos futbolistas de Surinam durante el partido. "Fue una gran victoria. Realmente queríamos ganar este partido porque ellos fueron irrespetuosos, pero fue una gran sensación conseguir la victoria", manifestó Evans. Su anotación no solo permitió a Guatemala quedarse con los tres puntos, sino que también significó el cierre perfecto de un partido que se encaminaba hacia un empate sin goles.

Con el boleto a los cuartos de final asegurado, Guatemala ya tiene como próximo desafío a Canadá. Lejos de mostrarse preocupado por el nivel del rival, Evans aseguró que el combinado nacional está preparado para afrontar la siguiente fase. "Quienquiera que sea nuestro próximo rival, estamos listos. Somos un equipo muy fuerte, tenemos muchos buenos jugadores y estamos preparados", sentenció. Ahora, la Bicolor buscará trasladar la confianza obtenida ante Surinam a su enfrentamiento contra los canadienses.

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Celebración de Matt Evans ante Surinam - Alex Meoño

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