 Recomendaciones para llevar una antorcha: lo que debes saber
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¿Vas a traer una antorcha? Estas son las recomendaciones que debes seguir

Lo que debes tomar en cuenta si participarás en una antorcha.

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Antorchas patrias: las recomendaciones para evitar accidentes durante los recorridos., Omar Solís.
Antorchas patrias: las recomendaciones para evitar accidentes durante los recorridos. / FOTO: Omar Solís.
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Las calles de Guatemala volverán a recibir a miles de personas que participarán en los tradicionales recorridos de antorchas por las celebraciones de la Independencia. Ante la presencia de grupos numerosos en carreteras y calles, tomar medidas de prevención puede marcar la diferencia para evitar accidentes durante estas jornadas.

Una de las principales recomendaciones es que los participantes se mantengan en el lado derecho de la vía y procuren desplazarse en grupos compactos. Quienes no estén acostumbrados a correr largas distancias deben evitar el sobreesfuerzo y avanzar a un ritmo que les permita completar el recorrido sin poner en riesgo su salud.

En el caso de los menores de edad, es importante que permanezcan acompañados por un adulto y que todos los integrantes atiendan las instrucciones del responsable del grupo.

Medidas de prevención 

Entre las principales medidas de prevención se encuentran:

  • Mantenerse en el lado derecho de la carretera y evitar invadir otros carriles.
  • Contar con un vehículo al frente y otro en la parte posterior del grupo, ambos con luces de emergencia para advertir a otros conductores sobre la presencia de los participantes.
  • Utilizar ropa o elementos reflectivos cuando el recorrido se realice durante la noche.
  • Manipular con precaución las antorchas y materiales inflamables, para evitar quemaduras o incendios.
  • Contar con un extintor y un botiquín de primeros auxilios ante cualquier emergencia.
  • Respetar las señales de tránsito y las indicaciones de los encargados durante el recorrido.
  • Evitar el consumo de bebidas alcohólicas antes o durante la actividad.
  • Mantener una adecuada hidratación y hacer pausas cuando el recorrido sea extenso.

Recomendaciones para conductores 

Los conductores también tienen un papel importante durante estas actividades. Ante la presencia de una antorcha, deben conducir con precaución, respetar el espacio de los participantes y mantener la paciencia para evitar maniobras que puedan provocar un accidente.

Con organización y medidas básicas de seguridad, los recorridos de antorchas pueden desarrollarse sin poner en riesgo a quienes participan ni a los demás usuarios de la vía.

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