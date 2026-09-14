 Equipo boliviano denuncia amenazas de muerte en su liga
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Equipo boliviano denuncia amenazas de muerte previo a un partido

Una grave denuncia sacude al futbol boliviano luego de que integrantes de Guabirá aseguraran haber recibido amenazas antes de enfrentar a Always Ready.

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Jugadores del Guabirá de Bolivia denuncian amenazas de muerte - instagram @clubguabira
Jugadores del Guabirá de Bolivia denuncian amenazas de muerte / FOTO: instagram @clubguabira
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El fútbol boliviano vuelve a estar bajo la lupa luego de una grave denuncia presentada por integrantes del Guabirá de Montero, quienes aseguran haber recibido amenazas de muerte antes del partido frente al Always Ready. Según el entrenador Bernardo Egüez y varios jugadores, un integrante del plantel fue intimidado junto con su familia para que el equipo perdiera por un marcador determinado. La situación habría generado temor entre los futbolistas antes del encuentro disputado en el estadio Municipal de El Alto.

Egüez relató que el arquero de Guabirá recibió amenazas dirigidas contra él, su esposa y su madre. De acuerdo con el técnico, le exigieron una cantidad de dinero y que permitiera al menos tres goles bajo la advertencia de que, de no cumplir, atentarían contra la vida de su familiar. La denuncia se produjo después de la contundente derrota por 6-0 ante Always Ready, resultado que permitió al conjunto alteño recuperar el liderato del campeonato con 42 puntos.

Piden intervenir en el futbol boliviano

El entrenador pidió a las autoridades bolivianas investigar lo ocurrido y actuar contra quienes estén detrás de este tipo de situaciones. Egüez hizo un llamado al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; al titular de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, y a la Fiscalía para esclarecer las supuestas amenazas. El delantero Víctor Abrego también expresó su preocupación y explicó que solicitó ser sustituido porque se encontraba atemorizado tras conocer lo ocurrido con su compañero. Al mismo tiempo, Egüez aclaró que su denuncia no pretende señalar directamente al Always Ready y sostuvo que existen situaciones dentro del fútbol boliviano que deben ser investigadas.

Desde Always Ready, el dirigente Marcelo Ortiz manifestó su solidaridad con Guabirá y calificó la denuncia como un asunto de extrema gravedad. El directivo aseguró que apoyará las acciones necesarias para esclarecer los hechos y no descartó acudir ante la Fiscalía.

El caso revive además los antecedentes de 2023, cuando la Federación Boliviana de Fútbol denunció la existencia de una presunta red dedicada al amaño de partidos, situación que derivó en una investigación penal. Ahora, las autoridades deberán determinar el alcance de las nuevas acusaciones y establecer si existe alguna estructura detrás de las amenazas denunciadas.

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