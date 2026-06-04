 Kimberly Flores Impacta a Fans con Sorprendente Publicación
Farándula

La publicación de la guatemalteca Kimberly Flores que causó revuelo y dejó en shock a sus fans

La guatemalteca desató una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en opinar.

Compartir:
Kim Flores, Kim Flores
Kim Flores / FOTO: Kim Flores
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La modelo e influencer guatemalteca Kimberly Flores volvió a convertirse en tendencia en redes sociales. Lo anterior tras compartir imágenes en las que aparece luciendo un diminuto atuendo de lencería que dejó muy poco a la imaginación.

La publicación rápidamente captó la atención de sus millones de seguidores, quienes no tardaron en reaccionar con cientos de comentarios y mensajes llenos de admiración. Como suele ocurrir con cada una de sus publicaciones, Kimberly Flores logró acaparar las miradas gracias a su estilo, confianza y presencia en redes sociales.

En las imágenes compartidas, la famosa aparece posando con un look que resaltó su figura, provocando una auténtica revolución entre sus fanáticos, quienes destacaron su belleza y seguridad frente a las cámaras. La guatemalteca se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más populares de Centroamérica.

A lo largo de los años, ha construido una sólida comunidad digital gracias a sus publicaciones relacionadas con moda, belleza, ejercicio y estilo de vida. Sus fotografías y videos suelen alcanzar miles de interacciones en cuestión de horas.

Más de Kimberly Flores

Kimberly Flores nació en Guatemala y comenzó su carrera en el modelaje desde muy joven.  Con el paso del tiempo logró posicionarse como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento en la región.

Su popularidad aumentó significativamente tras participar en diversos proyectos televisivos y musicales, además de desarrollar una exitosa carrera como influencer. Actualmente, la modelo cuenta con millones de seguidores distribuidos entre Instagram, Facebook y otras plataformas digitales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional.

El generador de contenido guatemalteco Abel Ixco sorprende con este anuncio

Abel Ixco sorprendió a sus seguidores al compartir un video con un importante anuncio en su carrera.

Su contenido suele generar conversación debido a su estilo glamuroso, sus rutinas de ejercicio y las sesiones fotográficas que constantemente realiza. Otro aspecto que ha mantenido a Kimberly Flores en el foco mediático es su relación con el cantante Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa de Monterrey.

Desde su matrimonio en 2019, la pareja se ha convertido en una de las más seguidas dentro del mundo del espectáculo latino, compartiendo parte de su vida familiar con sus seguidores.

En Portada

MP mantiene en reserva información salarial de exfuncionariost
Nacionales

MP mantiene en reserva información salarial de exfuncionarios

10:39 AM, Jun 04
Ministerio de Educación anuncia aumento salarial para su personalt
Nacionales

Ministerio de Educación anuncia aumento salarial para su personal

12:04 PM, Jun 04
Sarampión en Guatemala: Uno de cada seis pacientes ha requerido hospitalizaciónt
Nacionales

Sarampión en Guatemala: Uno de cada seis pacientes ha requerido hospitalización

01:05 PM, Jun 04
Media Maratón de Cobán 2026 se pronuncia tras denuncia de una atleta t
Deportes

Media Maratón de Cobán 2026 se pronuncia tras denuncia de una atleta

02:30 PM, Jun 04
¿Video promocionado por Florentino Pérez fue creado por IA?t
Deportes

¿Video promocionado por Florentino Pérez fue creado por IA?

08:39 AM, Jun 04

Temas

DestacadasMundial 2026GuatemalaFútbol#liganacionalCopa del Mundoredes socialesReal MadridMinisterio PúblicoFIFASeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar