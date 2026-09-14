Investigan al futbol mexicano por presunto monopolio

Las autoridades pusieron bajo la lupa al futbol profesional del país mexicano. La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) informó este lunes que inició una investigación de oficio por posibles prácticas monopólicas y conductas anticompetitivas dentro del mercado, luego de analizar distintos hechos reportados durante los últimos meses por medios de comunicación y aficionados.
La Autoridad Investigadora de la CNA señaló que encontró indicios suficientes para abrir formalmente el proceso, cuyo acuerdo de inicio ya fue publicado. El organismo, creado en 2025, tiene entre sus principales funciones vigilar las condiciones de competencia entre las empresas en México y actuar ante posibles abusos de poder de mercado.
¿Por qué investigan al futbol mexicano?
La investigación también tiene como antecedente la sanción impuesta en 2021 por la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a equipos de la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por prácticas monopólicas. En aquella ocasión, los organismos involucrados recibieron una multa conjunta de 177.6 millones de pesos, una cifra que en ese momento superaba los 8.8 millones de dólares.
La CNA aclaró que el inicio de la investigación no significa que ya se haya determinado la existencia de una conducta ilegal. Sin embargo, en caso de que durante el procedimiento se compruebe la responsabilidad de algún agente económico, el organismo podría imponer sanciones de hasta el 10 % de sus ingresos anuales y ordenar la corrección o eliminación de las prácticas anticompetitivas.
La relevancia del proceso está relacionada con el enorme impacto del fútbol en México, considerado uno de los países con mayor número de aficionados a este deporte y con millones de seguidores que acompañan cada semana la actividad profesional.
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