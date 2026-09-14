 Ganadores Premios Emmy 2026: Noche de Televisión Brillante
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Premios Emmy 2026: estos son los grandes ganadores de la noche más importante de la televisión

¡La televisión vivió su gran noche! Los Premios Emmy 2026 dejaron nuevos récords, triunfos esperados, sorpresas y momentos cargados de emoción. Conoce quiénes se llevaron las codiciadas estatuillas.

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Premios Emmy, Foto EFE
Premios Emmy / FOTO: Foto EFE
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Las estrellas de la televisión se reunieron este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles para celebrar la 78ª edición de los Premios Emmy, una gala marcada por grandes triunfos, reencuentros, homenajes y momentos que emocionaron a los asistentes.

La ceremonia fue conducida por Mariska Hargitay, quien debutó como anfitriona de los Emmy y abrió la velada con un monólogo cargado de humor. La actriz incluso participó en un sketch inspirado en "Law & Order" junto a Taylor Swift.

"The Pitt" llegó como la producción con más nominaciones de la edición, con 25 candidaturas, mientras "Hacks" consiguió 24. Sin embargo, "Widow’s Bay" terminó convirtiéndose en uno de los grandes fenómenos de estos Emmy al acumular 13 premios entre la ceremonia principal y los Creative Arts Emmys, igualando el récord de más estatuillas para una comedia en una sola temporada.

Jean Smart vuelve a hacer historia

Uno de los momentos más destacados llegó cuando Jean Smart fue anunciada como Mejor actriz protagonista en una serie de comedia por "Hacks".

La intérprete de 75 años consiguió el Emmy por quinta ocasión consecutiva por su papel de Deborah Vance y alcanzó ocho premios Emmy de interpretación a lo largo de su carrera, igualando a Cloris Leachman y Julia Louis-Dreyfus.

Su victoria tuvo un significado especial debido a que "Hacks" terminó su recorrido después de cinco temporadas.

Matthew Rhys logra una hazaña

Matthew Rhys también protagonizó una noche histórica. El actor ganó dos categorías principales por dos producciones diferentes: Mejor actor protagonista en comedia por "Widow’s Bay" y Mejor actor protagonista en miniserie o antología por "The Beast in Me".

"Widow’s Bay" también celebró los triunfos de Kate O’Flynn y Stephen Root en las categorías de reparto, además de imponerse en dirección y guion de comedia.

"The Pitt" también celebra

En drama, Noah Wyle consiguió el premio a Mejor actor protagonista por "The Pitt", mientras Rhea Seehorn se llevó el reconocimiento a Mejor actriz protagonista por "Pluribus".

La victoria representó un momento especialmente importante para Seehorn, quien finalmente consiguió su primer Emmy después de las múltiples nominaciones que recibió anteriormente por "Better Call Saul".

Allison Janney, por su parte, ganó como actriz de reparto en drama por "The Diplomat", mientras Tom Pelphrey se impuso como actor de reparto por "Task".

Una noche de homenajes y nostalgia

Los premios no fueron los únicos protagonistas.

La ceremonia también apeló a la nostalgia con el reencuentro de Sarah Michelle Gellar y David Boreanaz para celebrar los 30 años de "Buffy the Vampire Slayer". La noche también recordó los 50 años de "Charlie’s Angels".

Otro de los momentos más emotivos llegó con Michael J. Fox, quien recibió el Premio Humanitario Bob Hope por su trabajo y compromiso a través de su fundación en la lucha contra el Parkinson.

La gala también rindió homenaje a las figuras de la industria que murieron durante el último año y tuvo espacio para recordar a Dolly Parton, con un tributo encabezado por Reba McEntire.

Ganadores de los Premios Emmy 2026

·         Mejor serie de drama: The Pitt

·         Mejor actriz en una serie de drama: Rhea Seehorn - Pluribus

·         Mejor actor en una serie de drama: Noah Wyle - The Pitt

·         Mejor actriz de reparto en una serie de drama: Allison Janney - The Diplomat

·         Mejor actor de reparto en una serie de drama: Tom Pelphrey - Task

·         Mejor serie de comedia: Widow’s Bay

·         Mejor actriz en una serie de comedia: Jean Smart - Hacks

·         Mejor actor en una serie de comedia: Matthew Rhys - Widow’s Bay

·         Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Kate O’Flynn - Widow’s Bay

·         Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Stephen Root - Widow’s Bay

·         Mejor serie limitada o antología: DTF St. Louis

·         Mejor actriz en una serie limitada, antología o película: Sally Field - Remarkably Bright Creatures

·         Mejor actor en una serie limitada, antología o película: Matthew Rhys - The Beast in Me

·         Mejor actriz de reparto en una serie limitada, antología o película: Linda Cardellini - DTF St. Louis

·         Mejor actor de reparto en una serie limitada, antología o película: David Harbour - DTF St. Louis

·         Mejor guion para una serie de comedia: Widow’s Bay - "Welcome to Widow’s Bay!"

·         Mejor guion para una serie de drama: Pluribus - "We Is Us"

·         Mejor dirección para una serie de comedia: Widow’s Bay - "Welcome to Widow’s Bay!"

·         Mejor dirección para una serie de drama: Slow Horses - "Scars"

·         Mejor programa de competencia de telerrealidad: The Traitors

·         Mejor programa de variedades: The Late Show With Stephen Colbert

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