 Resultado Antigua vs Suchitepéquez - Jornada 9 Apertura 2026
Deportes

Antigua GFC vence a Suchitepéquez y es nuevo líder del Apertura 2026

Antigua GFC remontó ante Suchitepéquez en un vibrante partido y, con 21 puntos, asumió el liderato del Apertura 2026 tras nueve jornadas disputadas.

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Celebración de Antigua GFC ante Suchitepéquez - Antigua GFC
Celebración de Antigua GFC ante Suchitepéquez / FOTO: Antigua GFC
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Antigua GFC y Suchitepéquez protagonizaron un auténtico partidazo este lunes en el Estadio Pensativo, en el cierre de la novena jornada del Apertura 2026. Aunque ambos equipos llegaban con realidades muy distintas en la clasificación, sobre el terreno de juego ofrecieron un encuentro intenso, de ida y vuelta y con emociones durante los 90 minutos.

El conjunto panza verde golpeó primero al minuto 27. Agustín Maziero apareció dentro del área y, con un potente remate de cabeza, superó al guardameta visitante para poner el 1-0. Antigua logró mantener la ventaja hasta el descanso, pero el panorama cambió por completo en el inicio de la segunda mitad, cuando los venados reaccionaron con contundencia y le dieron la vuelta al marcador en cuestión de minutos.

Suchitepéquez puso contra las cuerdas a Antigua

Al 46, Fabricio González culminó una gran jugada colectiva para establecer el 1-1. Apenas nueve minutos después, Armando Zamorano sorprendió con un disparo desde mediocampo que terminó desviando el portero Luis Morán, quien no pudo evitar que el balón acabara en su propia portería. Sin embargo, la ventaja de Suchitepéquez duró poco: al 58, el hondureño Kevin López apareció para igualar nuevamente el encuentro tras una gran combinación ofensiva de los locales. La remontada de Antigua se completó al minuto 68, cuando Edgard Camargo aprovechó una asistencia de López y definió con un disparo colocado para establecer el 3-2 definitivo.

Con este triunfo, Antigua GFC alcanza los 21 puntos y se convierte en el nuevo líder del Apertura 2026, desplazando a Municipal al segundo puesto con 20 unidades. Además, el conjunto colonial todavía tiene un partido pendiente frente a Xelajú MC, que disputará la próxima semana, por lo que podría ampliar su ventaja en la parte alta de la clasificación.

En el otro extremo de la tabla, Suchitepéquez continúa en el último lugar con apenas cinco puntos después de nueve jornadas disputadas.

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Partido entre Antigua GFC y Suchitepéquez por la novena jornada del Apertura 2026 - CSD Suchitepéquez

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