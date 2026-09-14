Cris Morena en la mira por el final de Floricienta

Una reciente y polémica revelación sobre el desenlace de "Margarita", el esperado spin-off de la aclamada serie juvenil "Floricienta", ha provocado un profundo impacto y consternación entre sus fieles seguidores.
La difusión de un supuesto spoiler en redes sociales, que sugiere un final inesperado y dramático para el universo creado por Cris Morena, ha generado un intenso debate y una ola de tristeza que se propaga rápidamente entre la comunidad de fans.
La noticia, que ha encendido las alarmas en el fandom, se originó a partir de una publicación en la cuenta de Instagram retro.arturo. Este perfil compartió un adelanto que, según afirma, corresponde al cierre de la nueva producción. El mensaje que acompañaba la revelación fue contundente y enigmático:
"Cris Morena lo hizo. Vuela alto Floricienta", una frase que resonó con fuerza y desató todo tipo de especulaciones sobre el destino del querido personaje.
Según el spoiler difundido en Instagram, los trillizos regresarían al Vivero junto a Max. Allí, Max les contaría que durante la noche de la revuelta Flor estaba en el lugar y que después no volvió a saber nada de ella.
El detalle que más impactó a los fanáticos aparece después: Margarita hablaría de Flor como si se tratara de un espíritu que permanece en el Vivero. Esa escena fue interpretada por quienes difundieron el spoiler como una señal de que el personaje habría muerto.
Arremeten con la creadora
El spoiler provocó una ola de reacciones entre los seguidores de la ficción, especialmente por el posible destino de uno de los personajes más queridos del universo creado por Cris Morena: Floricienta.
- "De engañar al público y defraudarlo no se vuelve, buena jubilación Cris!"
- "Cris revivió la historia de Floricienta para eliminar a flor. Esa fue su venganza en contra de Flor Bertotti"
- "Yo amo a Cris con todo mi ser, pero ella no sabe separar las cosas! Los conflictos por fuera y la historia por otro lado! Como me la vas a hacer desaparecer así porque si la historia es ELLA"
- "Y al final Flor no tuvo su final feliz ?? como nos mintió Cris Morena"
- "Margarita en 3 palabras? Lo peor que me pasó en la vida después de la muerte del freezer"
- "Desilusion-hada total , que te pasa Cris?????"
- "Matar un personaje solo porque no la quiere re profesional"