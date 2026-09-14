 Katherine Lanasa deslumbra en los Emmy 2026 a sus 60 años
Farándula

A sus casi 60 años, Katherine LaNasa de The Pitt deja a todos con la boca abierta en los Emmy 2026

Katherine LaNasa sorprendió en la alfombra roja de los Emmy 2026 con un elegante vestido celeste que resaltó su figura.

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The Pitt / FOTO: The Pitt
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Katherine LaNasa volvió a convertirse en una de las grandes protagonistas de los Emmy 2026, aunque esta vez no fue únicamente por su trabajo en The Pitt La actriz estadounidense deslumbró en la alfombra roja con un sofisticado vestido en color celeste que acentuó su figura y rápidamente llamó la atención de los fotógrafos y fanáticos.

A sus casi 60 años, LaNasa demostró que la elegancia no tiene edad y apareció frente a las cámaras con un look que muchos de sus seguidores calificaron como espectacular.  El diseño, de apariencia delicada y sofisticada, resaltó su silueta y le permitió lucir una imagen elegante durante una de las noches más importantes de la televisión estadounidense.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar a las fotografías de Katherine LaNasa en los Emmy 2026.  Sus fanáticos destacaron lo bien que luce la actriz y llenaron las plataformas digitales de comentarios positivos, especialmente por la manera en que llevó el vestido celeste y por su presencia en la esperada gala.

La intérprete llegó a la ceremonia nuevamente como una de las representantes de The Pitt, producción que se consolidó como una de las grandes favoritas de esta edición de los premios. De hecho, The Pitt lideró las nominaciones de los Emmy 2026 con 25 candidaturas, incluyendo categorías importantes como Mejor Serie Dramática y Mejor Actor de Drama para Noah Wyle.

Más de la actriz de The Pitt

LaNasa también recibió una nominación como Mejor Actriz de Reparto en una Serie Dramática por su interpretación de la enfermera Dana Evans. La actriz ya sabe lo que significa triunfar en esta ceremonia. En 2025 consiguió el Emmy a Mejor Actriz de Reparto por The Pitt, por lo que su presencia en la edición de 2026 despertó todavía más interés.

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Los Emmy 2026, celebrados en el Peacock Theater de Los Ángeles, cuentan además con Mariska Hargitay como anfitriona.  La ceremonia reúne a las principales estrellas de la televisión y tiene a The Pitt, Hacks y Widow's Bay entre las producciones que concentran mayor atención.

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