Estrenos de cine: terror, aventura y acción esta semana

Si estás buscando qué películas se estrenan esta semana, hay varias opciones que llaman especialmente la atención. Las nuevas producciones llegan con historias de supervivencia, amistad, criaturas aterradoras y conflictos inspirados en hechos históricos.
- Resident Evil: Noche Cero
Uno de los estrenos de cine más esperados de septiembre de 2026 es Resident Evil: Noche Cero, dirigida por Zach Cregger y protagonizada por Austin Abrams, Paul Walter Hauser y Kali Reis. La cinta presenta una nueva historia ambientada en el universo de Resident Evil. Bryan, un desafortunado mensajero, recibe la misión de entregar un paquete en el Hospital General de Raccoon City. Sin embargo, lo que parecía un trabajo rutinario se convierte en una verdadera pesadilla cuando se desata una epidemia.
Atrapado en medio del caos, deberá luchar por sobrevivir mientras enfrenta criaturas mutantes y una amenaza que parece extenderse rápidamente. La película combina terror, ciencia ficción, acción y suspenso.
- La isla olvidada
Para quienes prefieren la animación y las aventuras fantásticas, llega La isla olvidada, dirigida por Joel Crawford y Januel Mercado. La historia sigue a Jo y Raissa, dos mejores amigas que están a punto de separarse. Durante su última noche juntas son transportadas misteriosamente hasta Nakali, una isla mágica donde deberán enfrentarse a diferentes peligros.
Pero existe un precio por permanecer en este extraño lugar: sus recuerdos y la historia que comparten podrían comenzar a desaparecer. La película mezcla aventura, fantasía, comedia y amistad.
Más estrenos
A cualquier precio
Finalmente, A cualquier precio apuesta por la acción, el crimen y el suspenso. La película, dirigida por Elegance Bratton y protagonizada por Mark Wahlberg y Yahya Abdul-Mateen II, está ambientada en Mississippi durante 1966. La trama sigue a un joven agente afroamericano del FBI que debe investigar una serie de asesinatos relacionados con líderes de los derechos civiles. Para avanzar en el caso tendrá que unir fuerzas con un conocido sicario de la mafia, formando una alianza tan inesperada como peligrosa.
Con estas propuestas, los estrenos de la semana llegan cargados de terror, fantasía, acción y suspenso, ofreciendo alternativas para disfrutar del cine en pantalla grande.