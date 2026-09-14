 Fuegos pirotécnicos complican aterrizaje de aeronave en Petén
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Fuegos pirotécnicos complican aterrizaje de aeronave en Petén

La Dirección General de Aeronáutica Civil recomendó evitar el uso de fuegos artificiales en zonas aledañas a los aeropuertos.

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La aeronave tuvo complicaciones para aterrizar en el aeropuerto de Petén, Captura de pantalla
La aeronave tuvo complicaciones para aterrizar en el aeropuerto de Petén / FOTO: Captura de pantalla
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Durante la noche de este lunes 14 de septiembre, en el marco de las celebraciones de Independencia, una aeronave de Avianca activó un procedimiento de seguridad al detectar fuegos pirotécnicos en su ruta de aproximación final al Aeropuerto Internacional Mundo Maya, informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

De acuerdo con Aeronáutica, como medida preventiva, la tripulación realizó una aproximación frustrada -go-around- y se reincorporó al circuito de aterrizaje. En una segunda aproximación, la aeronave aterrizó de forma segura y sin incidentes.

La Dirección General de Aeronáutica Civil destacó que el lanzamiento de pirotecnia en las cercanías de las rutas de aproximación y despegue de los aeropuertos representa un riesgo grave para la seguridad aérea. "Esta práctica puede reducir la visibilidad de los pilotos, dañar la aeronave o provocar maniobras evasivas de emergencia.", indicó Aeronáutica.

La DGAC también recomendó evitar el uso de fuegos artificiales en zonas aledañas a los corredores aéreos, especialmente durante las festividades, para proteger la vida de pasajeros, tripulaciones y comunidades cercanas.

Accidente aéreo

La tarde de este lunes, ocurrió un incidente aéreo en el aeródromo de Chiquimula cuando una aeronave monomotor Cessna 172 quedó a mitad de la pista sin el tren de aterrizaje.

La aeronave presentó un desperfecto en el tren de aterrizaje, se detuvo en medio de la pista y ninguna persona resultó herida, detalló la DGAC.

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