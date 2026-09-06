 Avión de Carga se Estrella en Aeropuerto de Miami
Internacionales

VIDEO: Un avión de carga se estrella en el aeropuerto de Miami

Los servicios de emergencia del Aeropuerto de Miami reportaron que varias personas resultaron heridas en el incendio del avión.

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Captura de video tomada de rastreo de redes del accidente de un avión de carga con el logotipo de Amazon que se estrelló al salirse de la pista después de aterrizar este domingo, en el Aeropuerto Internacional de Miami (EE, UU
Captura de video tomada de rastreo de redes del accidente de un avión de carga con el logotipo de Amazon que se estrelló al salirse de la pista después de aterrizar este domingo, en el Aeropuerto Internacional de Miami (EE / FOTO: UU
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Un avión de carga con el logotipo de Amazon se estrelló este domingo al salirse de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

La FAA indicó en su perfil de X que el vuelo 7598 de Prime Air se salió de la pista alrededor de las 14:00 hora local (20:00 GMT) y que el avión involucrado era un Boeing 767-300 que había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, en Puerto Rico.

La aeronave chocó con varios vehículos y más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade se encuentran en el lugar del incidente, según informó este departamento en una publicación en Facebook.

Al llegar al lugar, los profesionales se encontraron con un avión que se había incendiado como consecuencia del accidente, con intensas llamas y mucho humo. Los bomberos están trabajando para extinguir el incendio y atender a los heridos", explicó.

Se desconoce el número de heridos 

Por ahora, se desconoce el número de heridos que ha dejado el incidente.

Mientras, el aeropuerto de Miami informó en X de que la aeronave quedó inmovilizada en el extremo noreste del aeropuerto y que todas las pistas y vías de rodaje permanecen cerradas, de manera que se han suspendido todos los despegues y aterrizajes.

En imágenes difundidas en redes sociales se puede ver a la aeronave en medio de la carretera y con una gran llamarada de humo detrás.

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