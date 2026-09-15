Bandas Celebran 205 Años de Independencia en Gran Evento

La zona 1 de la Ciudad de Guatemala será el escenario en el que varios estudiantes expresarán su fervor patrio este martes, 15 de septiembre de 2026, por la celebración de los 205 años de Independencia Patria. Desde muy temprano, varios escolares llegaron a diferentes arterias para preparar su participación en el magno desfile cuyo destino es el Palacio Nacional de la Cultura.
Desde muy temprano, las calles del Centro Histórico se vieron abarrotadas de estudiantes, batonistas, gastadores y sus familias, quienes los acompañarán en un recorrido que se tiene previsto inicie en la 18 Calle de la zona 1.
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