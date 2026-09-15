 Bandas Celebran 205 Años de Independencia en Gran Evento
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Bandas se alistan para celebrar 205 años de Independencia

Miles de estudiantes e integrantes de bandas escolares se concentran en la zona 1 para el desfile del 205 aniversario de Independencia,

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Miles de personas abarrotan la zona 1 por los festejos patrios., Álex Meoño.
Miles de personas abarrotan la zona 1 por los festejos patrios. / FOTO: Álex Meoño.
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La zona 1 de la Ciudad de Guatemala será el escenario en el que varios estudiantes expresarán su fervor patrio este martes, 15 de septiembre de 2026, por la celebración de los 205 años de Independencia Patria. Desde muy temprano, varios escolares llegaron a diferentes arterias para preparar su participación en el magno desfile cuyo destino es el Palacio Nacional de la Cultura.

Desde muy temprano, las calles del Centro Histórico se vieron abarrotadas de estudiantes, batonistas, gastadores y sus familias, quienes los acompañarán en un recorrido que se tiene previsto inicie en la 18 Calle de la zona 1.

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Las actividades por el 205 aniversario de la Independencia, continuarán el martes 15 de septiembre con el Desfile Cívico Escolar.

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