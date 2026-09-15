 Rodri habla por primera vez de su rechazo al Real Madrid
Deportes

Rodri habla por primera vez de su decisión de rechazar al Real Madrid

Rodri aseguró que rechazar al Real Madrid fue “una decisión difícil” y destacó que el club blanco tuvo “un comportamiento ejemplar” durante todo el proceso.

Compartir:
Rodri Hernández en el partido entre FC Barcelona y Valencia - EFE
Rodri Hernández en el partido entre FC Barcelona y Valencia / FOTO: Agencia EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Rodrigo Hernández, Rodri, finalmente habló sobre una de las decisiones más importantes de su carrera y explicó por qué decidió rechazar la propuesta del Real Madrid para fichar por el Barcelona. En una entrevista concedida a Mundo Deportivo, el capitán de la selección española reveló los motivos que lo llevaron a elegir el proyecto azulgrana durante el pasado verano, pese al interés del conjunto madrileño.

El centrocampista aseguró que su elección estuvo relacionada exclusivamente con aspectos deportivos y con el proyecto que más lo convenció para continuar creciendo como futbolista. "Hubo que analizar muchas cosas y tomar una decisión tan importante con dos de los mejores clubs del mundo. Al final tomé una decisión por el plano deportivo, por lo que me suscitaba un poquito más de ganas y de entender dónde podía ganar y crecer más como jugador. No fue una decisión fácil para nada, decir que no al Madrid no es fácil y sobre todo que tuvieron un comportamiento ejemplar conmigo", explicó Rodri.

Rodri explica por qué eligió al Barça

El futbolista también destacó el trato que recibió por parte del Real Madrid y tuvo palabras de reconocimiento para José Mourinho, quien incluso se comunicó personalmente con él para explicarle sus intenciones. "El trato fue muy bueno. Cuando tomé la decisión también le llamé para agradecer el interés y el trato. Me parece un grandísimo entrenador, ya lo ha demostrado allá donde ha ido en sus grandes etapas y el Real Madrid va a ser un duro rival para esta Liga", señaló el internacional español, dejando claro que su negativa no estuvo relacionada con una mala experiencia con el club blanco.

En cambio, las conversaciones con Deco y Hansi Flick terminaron siendo determinantes para que Rodri se inclinara por el Barcelona. El mediocampista valoró especialmente la naturalidad con la que recibió la propuesta y la sensación de cercanía que percibió durante el proceso. "Me gustó mucho la manera de tratar y no ir con esa ansiedad del Barça. Y sobre todo la naturalidad con la que me lo hicieron saber. Fue una sensación muy familiar, de club familiar, y eso me atrajo mucho. No fue un tema de intentar convencerte con números, no. Fue más un tema futbolístico, de lo que entendían que podía aportar dentro y fuera del campo", concluyó.

Foto embed
Rodri Hernández fue presentado como nuevo jugador del FC Barcelona - FC Barcelona

En Portada

MARN investiga el color rojo denunciado en el río Las Vacast
Nacionales

MARN investiga el color rojo denunciado en el río Las Vacas

08:18 AM, Sep 15
Bandas se alistan para celebrar 205 años de Independenciat
Nacionales

Bandas se alistan para celebrar 205 años de Independencia

08:29 AM, Sep 15
Transmetro cierra algunas paradas por fiestas patriast
Nacionales

Transmetro cierra algunas paradas por fiestas patrias

07:34 AM, Sep 15
Estos son los estrenos de la semana que llegan a los cines: terror, aventura y acciónt
Farándula

Estos son los estrenos de la semana que llegan a los cines: terror, aventura y acción

07:19 AM, Sep 15
Tebas pide a España repensar su participación en el Mundial 2030t
Deportes

Tebas pide a España "repensar" su participación en el Mundial 2030

11:21 AM, Sep 15

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCLiga NacionalEE.UU.SeguridadEstados UnidosComunicacionesredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar