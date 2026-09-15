Rodri habla por primera vez de su rechazo al Real Madrid

Rodrigo Hernández, Rodri, finalmente habló sobre una de las decisiones más importantes de su carrera y explicó por qué decidió rechazar la propuesta del Real Madrid para fichar por el Barcelona. En una entrevista concedida a Mundo Deportivo, el capitán de la selección española reveló los motivos que lo llevaron a elegir el proyecto azulgrana durante el pasado verano, pese al interés del conjunto madrileño.
El centrocampista aseguró que su elección estuvo relacionada exclusivamente con aspectos deportivos y con el proyecto que más lo convenció para continuar creciendo como futbolista. "Hubo que analizar muchas cosas y tomar una decisión tan importante con dos de los mejores clubs del mundo. Al final tomé una decisión por el plano deportivo, por lo que me suscitaba un poquito más de ganas y de entender dónde podía ganar y crecer más como jugador. No fue una decisión fácil para nada, decir que no al Madrid no es fácil y sobre todo que tuvieron un comportamiento ejemplar conmigo", explicó Rodri.
Rodri explica por qué eligió al Barça
El futbolista también destacó el trato que recibió por parte del Real Madrid y tuvo palabras de reconocimiento para José Mourinho, quien incluso se comunicó personalmente con él para explicarle sus intenciones. "El trato fue muy bueno. Cuando tomé la decisión también le llamé para agradecer el interés y el trato. Me parece un grandísimo entrenador, ya lo ha demostrado allá donde ha ido en sus grandes etapas y el Real Madrid va a ser un duro rival para esta Liga", señaló el internacional español, dejando claro que su negativa no estuvo relacionada con una mala experiencia con el club blanco.
En cambio, las conversaciones con Deco y Hansi Flick terminaron siendo determinantes para que Rodri se inclinara por el Barcelona. El mediocampista valoró especialmente la naturalidad con la que recibió la propuesta y la sensación de cercanía que percibió durante el proceso. "Me gustó mucho la manera de tratar y no ir con esa ansiedad del Barça. Y sobre todo la naturalidad con la que me lo hicieron saber. Fue una sensación muy familiar, de club familiar, y eso me atrajo mucho. No fue un tema de intentar convencerte con números, no. Fue más un tema futbolístico, de lo que entendían que podía aportar dentro y fuera del campo", concluyó.