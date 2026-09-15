 Caminatas de Independencia festejan en Villa Nueva
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Caminatas de Independencia festejan en Villa Nueva

Las autoridades de tránsito del municipio hicieron un llamado a la prevención, mientras dan asistencia a los asistentes.

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Las actividades patrias iniciaron ayer en Villa Nueva, con el recorrido de antorchas., PMT de Villa Nueva.
Las actividades patrias iniciaron ayer en Villa Nueva, con el recorrido de antorchas. / FOTO: PMT de Villa Nueva.
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La fiesta de la celebración de los 205 años de Independencia llenó las calles de Villa Nueva, en donde las autoridades viales reportaron que mantienen operativos de apoyo a la población local para evitar accidentes. Dalia Santos, vocera de turno en la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva (PMT), informó que la caminata principal del día partió desde el Mercado Concepción con destino hacia el parque central del municipio.

Agregó que desde muy temprano vecinos y estudiantes salieron a las calles para participar en las actividades festivas, que partieron desde la zona 4 del municipio. Destacó que otras caminatas partieron desde distintos puntos, por lo que los agentes viales están muy activos este día.

Santos agregó que las actividades de Independencia también se desarrollan en otros puntos de Villa Nueva, como Ciudad Real, zona 12 de Villa Nueva, y en el sector de Bárcena. En varios sectores no hay paso vehicular, porque las autoridades hicieron un cierre total de las vías, advirtió la comunicadora.

Específico que el paso quedó cerrado para las personas que viajan desde el kilómetro 21 de la carretera al Pacífico, con destino hacia El Amate. Agregó que tampoco hay paso para las personas que viajan hacia Milpas Altas.

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Piden precaución por fiestas de Independencia

Santos subrayó que las fiestas de Independencia concentran a una gran cantidad de personas en la vía pública, por lo que instó a los conductores de vehículos a disminuir la marcha, obedecer las señales de tránsito ubicadas en el sector y seguir las directrices de los agentes encargados del orden en la vía pública.

En imágenes, Santos mostró que hay una gran cantidad de personas en las calles celebrando con los colores patrios. Asimismo, mostró que hay varios agentes de la PMT dando apoyo con la instalación de conos y otras señales de tránsito en los sectores afectados.

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Las actividades patrias iniciaron ayer en Villa Nueva, con el recorrido de antorchas. - PMT de Villa Nueva.

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