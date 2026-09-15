Tebas pide a España repensar su participación en Mundial2030

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, elevó este martes el tono de sus críticas hacia la organización del Mundial 2030 y aseguró que España debería "repensar" su participación en el proyecto si Gianni Infantino es reelegido como presidente de la FIFA y el organismo confirma que Marruecos será la sede de la final del campeonato.
"Por lo menos hay que repensar la situación nuestra con el Mundial. Yo tengo claro, no sé si salirse o no, pero repensar todo lo que estamos haciendo en el Mundial, sí", declaró Tebas ante los medios después de participar en la primera jornada del World Football Summit, celebrado en Madrid. Sus palabras abren nuevamente el debate sobre el reparto de los partidos y el protagonismo que tendrá cada país anfitrión.
España organizará el Mundial 2030 junto a Portugal y Marruecos
España organizará el Mundial de 2030 junto con Marruecos y Portugal, en una candidatura que también contempla tres encuentros simbólicos en Argentina, Paraguay y Uruguay para conmemorar el centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en Uruguay en 1930. El torneo contará por primera vez con 48 selecciones y 104 partidos, mientras que España tendrá una importante presencia como una de las principales sedes europeas. Sin embargo, la posibilidad de que la final se dispute en Marruecos, con el estadio Hassan II de Casablanca como uno de los proyectos vinculados al torneo, ha generado cuestionamientos en España sobre el equilibrio de la organización.
Tebas también cuestionó abiertamente la continuidad de Infantino al frente del máximo organismo del fútbol mundial. "Infantino no es creíble" y "para el fútbol sería una vergüenza que continuase" en el cargo, afirmó el dirigente de LaLiga. Sus declaraciones llegan en medio de la preparación de un Mundial que pretende ser histórico por su formato y dimensión, pero cuya organización continúa rodeada de debates sobre las sedes, la distribución de los partidos y, especialmente, el escenario elegido para el encuentro que definirá al campeón en 2030.