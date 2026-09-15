Golean al Al Nassr de CR7 en la Champions Asiática

Al Nassr vivió una noche para el olvido en la Champions League de Asia al caer goleado 4-0 frente al Al Ain, en un partido en el que el conjunto de Cristiano Ronaldo fue superado de principio a fin. El equipo dirigido por Ange Postecoglou mostró serias dificultades defensivas y nunca encontró la fórmula para contener a un rival que aprovechó cada uno de sus errores.
El conjunto emiratí tomó el control desde los primeros minutos y encontró espacios con facilidad, especialmente por las bandas. Los hermanos Soufiane y Houssine Rahimi fueron los grandes protagonistas de la noche. Houssine abrió el marcador después de aprovechar un error en la salida de Al Nassr, mientras que los visitantes apenas lograron generar peligro sobre la portería rival. Cristiano Ronaldo tuvo una oportunidad de cabeza, pero no consiguió cambiar el rumbo de un encuentro que se complicaba cada vez más.
Partido desastroso para el Al Nassr
Tras el descanso, Al Nassr intentó reaccionar, pero nuevamente quedó expuesto ante los ataques del Al Ain. Houssine Rahimi volvió a aparecer para marcar el segundo de su cuenta y aumentar la ventaja de los locales. Poco después, Soufiane Rahimi aprovechó un espacio dentro del área para colocar el tercero y sentenciar prácticamente el partido. La defensa saudí quedó completamente desbordada ante la movilidad y precisión del conjunto emiratí.
Sobre el final, Giorgos Giakoumakis apareció para completar la goleada y cerrar una noche histórica para el Al Ain. Cristiano Ronaldo, uno de los principales referentes del proyecto de Al Nassr, tuvo una participación discreta y apenas inquietó al guardameta rival con un tiro libre. La contundente derrota deja un llamado de atención para el equipo de Postecoglou, que deberá corregir numerosos aspectos si pretende competir por el título continental.