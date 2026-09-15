 James Rodríguez anuncia su retiro de la selección colombiana
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James Rodríguez anuncia su retiro de la selección colombiana

James Rodríguez se despidió de la Selección de Colombia como su futbolista con más partidos disputados y uno de sus máximos goleadores.

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James Rodríguez anuncia su retiro de la selección colombiana - EFE
James Rodríguez anuncia su retiro de la selección colombiana / FOTO: Agencia EFE
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James Rodríguez puso punto final a una de las etapas más importantes de su carrera. El mediocampista colombiano anunció este martes su retiro de la selección de Colombia, después de más de una década como uno de los principales referentes de la generación dorada del fútbol cafetero. A sus 35 años, el volante deja la camiseta tricolor como el futbolista con más apariciones en la historia del combinado nacional y como su segundo máximo goleador, con 31 tantos.

"Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la selección Colombia", expresó James en un video publicado en sus redes sociales. Su despedida llega pocos días después de concretar su regreso al fútbol colombiano con Atlético Nacional, club con el que firmó hasta junio de 2027 tras su reciente paso por el Minnesota United de la MLS.

James Rodríguez, leyenda del futbol colombiano

La historia de James con la selección comenzó a consolidarse en el Mundial de Brasil 2014, torneo en el que terminó como máximo goleador con seis anotaciones y recibió el Balón de Oro como uno de los futbolistas más destacados de la competición. También disputó las Copas del Mundo de Rusia 2018 y 2026, alcanzando 11 partidos mundialistas y convirtiéndose en el colombiano con más apariciones en la historia del torneo, por encima de Carlos Valderrama y Freddy Rincón.

Con Colombia, además, participó en las Copas América de 2015, 2016, 2019 y 2024. En esta última fue elegido como el mejor jugador del torneo después de comandar a la selección hasta la final, en la que cayó ante Argentina.

En total, James cierra su ciclo internacional con más de 130 partidos, 31 goles y una importante producción de asistencias, además de haber sido protagonista en tres Mundiales y cuatro ediciones de la Copa América. Su último encuentro con la camiseta cafetera fue en los octavos de final del Mundial 2026, frente a Suiza.

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James Rodríguez, jugador colombiano - EFE

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