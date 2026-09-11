 James Rodríguez regresa al futbol colombiano
Deportes

Después de dos décadas, James Rodríguez regresa al futbol colombiano

El centrocampista, nacido en Cúcuta, comenzó su carrera profesional en Envigado y posteriormente desarrolló una extensa trayectoria internacional.

Compartir:
James Rodríguez, jugador colombiano
James Rodríguez, jugador colombiano / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

James Rodríguez regresa al futbol colombiano para vestir la camiseta de Atlético Nacional, anunció el club antioqueño, en uno de los fichajes de mayor impacto del campeonato local, con lo que el centrocampista de 35 años volverá tras casi dos décadas en el exterior.

"James Rodríguez es Atlético Nacional", publicó el conjunto verdolaga en su cuenta oficial de Instagram, donde acompañó el anuncio con un video en el que destacó el trabajo realizado para concretar la llegada del capitán de la selección colombiana.

Rodríguez, nacido en Cúcuta, comenzó su carrera profesional en Envigado y posteriormente desarrolló una extensa trayectoria internacional que incluyó pasos por Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo y León, entre otros clubes.

El centrocampista alcanzó su mayor reconocimiento internacional en el Mundial de Brasil 2014, cuando fue máximo goleador del torneo con seis tantos, incluido un memorable tanto de volea ante Uruguay que recibió el Premio Puskás de la FIFA.

Su actuación en esa Copa del Mundo le abrió las puertas del Real Madrid, con el que ganó, entre otros títulos, dos Ligas de Campeones.

James también es uno de los principales referentes históricos de la selección colombiana, con la que fue subcampeón de la Copa América en 2024, además de ejercer como capitán durante buena parte de la última década.

El buen momento de Nacional

Su llegada se produce en un momento en el que Nacional busca cerrar un semestre competitivo, pues el equipo suma 12 puntos en cinco partidos del torneo Clausura, producto de cuatro victorias y una derrota, y ocupa provisionalmente el cuarto puesto de la clasificación, aunque tiene partidos pendientes frente a varios de sus rivales.

"Aquí no hay un anuncio. Hay un trabajo por amor a este equipo", señaló Nacional en su publicación, en la que agregó que "cuando un club trabaja por el club, la grandeza no es un discurso: es una consecuencia".

El conjunto dirigido por Lucas González también avanzó esta semana a los cuartos de final de la Copa Colombia tras golear 3-0 al Deportivo Cali y mantiene por delante un calendario exigente en la liga, con partidos contra Águilas Doradas, Internacional de Bogotá, Llaneros, Millonarios, Junior y Tolima durante las próximas semanas.

El regreso de Rodríguez supone así el reencuentro de una de las principales figuras del fútbol colombiano con el campeonato local, al que dejó en 2008 para continuar su carrera en Argentina y desde entonces desarrollar toda su trayectoria en el extranjero.

Foto embed
James Rodríguez, nuevo jugador de Atlético Nacional de Colombia - @nacionaloficial

*Información EFE.

En Portada

Manifestantes bloquean vías principales en la capital en rechazo al alza de los combustiblest
Nacionales

Manifestantes bloquean vías principales en la capital en rechazo al alza de los combustibles

06:21 AM, Sep 11
Cronología: Así fue el minuto a minuto de los atentados del 11St
Internacionales

Cronología: Así fue el minuto a minuto de los atentados del 11S

07:00 AM, Sep 11
Los 40 pasajeros que se enfrentaron a secuestradores para salvar más vidas el 11St
Internacionales

Los 40 pasajeros que se enfrentaron a secuestradores para salvar más vidas el 11S

07:22 AM, Sep 11
Drones iluminan el cielo de Nueva York en memoria de las Torres Gemelast
Internacionales

Drones iluminan el cielo de Nueva York en memoria de las Torres Gemelas

06:37 AM, Sep 11
VIDEO: Conductor intenta despejar bloqueo y termina en forcejeo con manifestantest
Nacionales

VIDEO: Conductor intenta despejar bloqueo y termina en forcejeo con manifestantes

07:39 AM, Sep 11

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalEE.UU.Estados UnidosLiga Nacionalviralredes socialesCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar