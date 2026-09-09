 El Atlético asegura que el caso de Álvarez “está cerrado”
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El Atlético de Madrid asegura que el caso de Julián Álvarez “está cerrado”

Enrique Cerezo, presidente del Atlético, reconoció que el delantero “sufrió” por lo ocurrido, pero aseguró que su recuperación es positiva.

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Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid - EFE
Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid / FOTO: Agencia EFE
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El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aseguró este miércoles que el "caso" Julián Álvarez está cerrado, después de los recientes acontecimientos que rodearon al delantero argentino y su deseo de abandonar el conjunto rojiblanco. El dirigente reconoció que la situación ha afectado al futbolista, aunque destacó que su recuperación anímica es positiva.

"Yo le veo bien, lo que pasa es que después de los últimos acontecimientos, pues la verdad que la persona sufre y uno está preocupado, pero yo creo que la recuperación es buena", explicó Cerezo a los medios de comunicación en Liverpool. El presidente dejó claro que será Diego Simeone quien determine cuándo Álvarez volverá a tener protagonismo sobre el terreno de juego.

Julián Álvarez seguirá siendo jugador colchonero

La situación del atacante se produjo después de que trascendiera su intención de salir del Atlético y un posible movimiento hacia el Barcelona, operación que finalmente se frustró y fue considerada inviable. En medio de ese escenario, Álvarez también recibió críticas de un sector de la afición rojiblanca y llegó a ser abucheado tras expresar públicamente su deseo de abandonar el club.

En lo que va de temporada, el argentino solamente ha disputado dos encuentros con el Atlético, ambos comenzando desde el banquillo. Ahora, mientras el equipo afronta su debut en la Liga de Campeones frente al Liverpool en Anfield, la institución espera que el delantero deje atrás la polémica y recupere su mejor versión. 

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Julián Álvarez tuvo algunos minutos en el partido entre Athletic y Atlético - Agencia EFE

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