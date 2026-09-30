Predicador agrediendo a adulto mayor en San Lucas: video impactante

Un video captado por una cámara de seguridad muestra el momento en que un adulto mayor es agredido por un hombre señalado como supuesto pastor o predicador ambulante en plena vía pública, frente a las instalaciones de la Guardería Municipal de San Lucas Sacatepéquez.
En las imágenes se observa al adulto mayor caminar tranquilamente por la banqueta cuando, aparentemente, se acerca al sujeto para pedirle permiso para pasar. La reacción del hombre es violenta: lo toma por la fuerza, lo jalonea hasta hacerlo caer en medio de la calle.
La situación pudo terminar en una tragedia, ya que un vehículo que circulaba por el sector tuvo que frenar de inmediato para evitar arrollar al adulto mayor, quien quedó tendido sobre la vía.
Alcalde se pronuncia
El alcalde de San Lucas Sacatepéquez, Yener Plaza, condenó la agresión y aseguró que el hecho le causa indignación tanto como autoridad como a título personal. Según explicó, el adulto mayor no habría realizado ninguna acción que justificara una confrontación, además de señalar que ninguna diferencia verbal justificaría una agresión física, especialmente contra una persona de la tercera edad.
Plaza informó que, tras conocer lo ocurrido, se coordinó la presencia de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, según su versión, el señalado no portaba documentos de identificación, por lo que no fue puesto a disposición de un órgano jurisdiccional pese a la existencia de la grabación.
Ante esta situación, el jefe edil indicó que giró instrucciones al equipo legal de la Municipalidad para presentar la evidencia disponible, promover las diligencias correspondientes, solicitar que el caso sea investigado, determinar las responsabilidades que correspondan.
Asimismo, pidió a los vecinos que puedan reconocer al hombre aportar información por las vías legales. El alcalde reiteró su respaldo al adulto mayor, además de insistir en que ninguna forma de violencia puede ser justificada.