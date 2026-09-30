 Predicador agrediendo a adulto mayor en San Lucas: video impactante
Viral

Captan momento en que supuesto predicador agrede a adulto mayor en San Lucas

Supuesto predicador agrede a adulto mayor frente a Guardería Municipal de San Lucas.

Compartir:
Alcalde condena agresión contra adulto mayor captada por cámara de seguridad en San Lucas, Captura de pantalla video de Facebook.
Alcalde condena agresión contra adulto mayor captada por cámara de seguridad en San Lucas / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un video captado por una cámara de seguridad muestra el momento en que un adulto mayor es agredido por un hombre señalado como supuesto pastor o predicador ambulante en plena vía pública, frente a las instalaciones de la Guardería Municipal de San Lucas Sacatepéquez.

En las imágenes se observa al adulto mayor caminar tranquilamente por la banqueta cuando, aparentemente, se acerca al sujeto para pedirle permiso para pasar. La reacción del hombre es violenta: lo toma por la fuerza, lo jalonea hasta hacerlo caer en medio de la calle.

La situación pudo terminar en una tragedia, ya que un vehículo que circulaba por el sector tuvo que frenar de inmediato para evitar arrollar al adulto mayor, quien quedó tendido sobre la vía.

Alcalde se pronuncia 

El alcalde de San Lucas Sacatepéquez, Yener Plaza, condenó la agresión y aseguró que el hecho le causa indignación tanto como autoridad como a título personal. Según explicó, el adulto mayor no habría realizado ninguna acción que justificara una confrontación, además de señalar que ninguna diferencia verbal justificaría una agresión física, especialmente contra una persona de la tercera edad.

Plaza informó que, tras conocer lo ocurrido, se coordinó la presencia de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, según su versión, el señalado no portaba documentos de identificación, por lo que no fue puesto a disposición de un órgano jurisdiccional pese a la existencia de la grabación. 

Foto embed
Alcalde condena agresión contra adulto mayor captada por cámara de seguridad en San Lucas. - Captura de pantalla de Facebook.

Ante esta situación, el jefe edil indicó que giró instrucciones al equipo legal de la Municipalidad para presentar la evidencia disponible, promover las diligencias correspondientes, solicitar que el caso sea investigado, determinar las responsabilidades que correspondan.

Asimismo, pidió a los vecinos que puedan reconocer al hombre aportar información por las vías legales. El alcalde reiteró su respaldo al adulto mayor, además de insistir en que ninguna forma de violencia puede ser justificada.

En Portada

Combustibles: Arévalo sanciona ley que exonera impuestos y veta la que fijaba precios topet
Nacionales

Combustibles: Arévalo sanciona ley que exonera impuestos y veta la que fijaba precios tope

07:09 AM, Sep 30
Motorista muere tras caer de paso a desnivel en Mixcot
Nacionales

Motorista muere tras caer de paso a desnivel en Mixco

06:33 AM, Sep 30
Diputados solicitan reunión con el Comité Olímpico Internacionalt
Deportes

Diputados solicitan reunión con el Comité Olímpico Internacional

07:16 AM, Sep 30
Localizan una persona fallecida en la zona 5 de Villa Nuevat
Nacionales

Localizan una persona fallecida en la zona 5 de Villa Nueva

07:03 AM, Sep 30
Surgen nuevos videos del violento ataque registrado en zona 6t
Nacionales

Surgen nuevos videos del violento ataque registrado en zona 6

06:12 AM, Sep 30

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEE.UU.Real MadridComunicacionesredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar