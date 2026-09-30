Indignación por violento ataque de motoladrones a automovilista

Un video que circula en redes sociales ha causado indignación al mostrar el momento exacto en que dos motoladrones disparan contra un automovilista a plena luz del día y en medio del tránsito del bulevar Liberación y 16 avenida, frente al IGSS de Pamplona, zona 12.
En las imágenes se observa cómo los motoladrones se colocan junto al vehículo azul, con placas 439GHG. El copiloto saca un arma de fuego y, sin descender, dispara directamente contra el conductor. El ataque ocurre en cuestión de segundos y, tras efectuar los disparos, ambos escapan del lugar.
Según la información proporcionada, los sujetos pretendían robarle el teléfono celular al automovilista, pero este se habría opuesto al asalto..
Tras recibir varios impactos de bala, el conductor pierde el control del automóvil y termina chocando contra una estructura ubicada en el carril central del bulevar Liberación.
Se desconoce la identidad de la vícitima
Bomberos Municipales acudieron para atender la emergencia. Al llegar localizaron al conductor dentro del automóvil, con heridas de bala que finalmente le provocaron la muerte.
La grabación ha generado indignación entre usuarios de redes sociales, especialmente por las condiciones en que ocurrió el hecho, a plena luz del día y en medio del tránsito vehicular. La escena también ha puesto nuevamente en evidencia el nivel de exposición al que están sometidos los conductores que circulan por el sector.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada ni se reportan capturas por este hecho. Las autoridades deberán profundizar en las pesquisas para determinar quiénes participaron en el ataque, establecer la responsabilidad de cada involucrado, reconstruir lo ocurrido antes de que los responsables escaparan del lugar.