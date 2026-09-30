 El color promedio del universo según la NASA
Viral

¿De qué color es el universo? La NASA revela el tono promedio del cosmos

La NASA explica cuál sería el color promedio de todo el universo.

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos. , Pixabay
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Pixabay
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Aunque el espacio suele representarse como un escenario completamente negro, el análisis de la luz procedente de miles de galaxias revela una tonalidad muy diferente. De acuerdo con una publicación de Astronomy Picture of the Day (APOD), alojada por la NASA, el color promedio del universo sería un beige muy claro, similar al tono de un café con leche.

Este peculiar color recibe el nombre de "cosmic latte", que significa "café con leche cósmico", y está identificado con el código hexadecimal #FFF8E7, equivalente a los valores RGB 255, 248 y 231.

La NASA recuperó este resultado en su imagen astronómica del día 28 de septiembre de 2026, aunque el cálculo científico que permitió determinarlo se remonta a comienzos de la década de 2000. Los astrónomos Ivan Baldry y Karl Glazebrook, junto con otros investigadores, analizaron información obtenida mediante el 2dF Galaxy Redshift Survey, uno de los grandes estudios de galaxias realizados en esa época.

¿Cómo descubrieron el tono? 

Los científicos trabajaron con la luz procedente de unas 200 mil galaxias para calcular mediante computadoras un espectro promedio. El objetivo principal no era determinar de qué color es el universo, sino estudiar las poblaciones de estrellas, además de reconstruir cómo había cambiado la formación estelar a lo largo del tiempo.

Al convertir ese espectro combinado en un color que pudiera ser percibido por el ojo humano bajo determinadas condiciones, apareció el tono beige que posteriormente sería conocido como "cosmic latte".

Esto no significa que una persona pudiera viajar al espacio y observar un universo completamente beige. El resultado representa el color promedio de la luz emitida por la muestra de galaxias analizada, no el aspecto del cielo desde un punto concreto.

El estudio también permitió establecer que el universo era más azul en el pasado. Durante los últimos 10 mil millones de años, su tonalidad promedio se ha vuelto progresivamente menos azul debido a la evolución de las poblaciones estelares.

En Portada

Combustibles: Arévalo sanciona ley que exonera impuestos y veta la que fijaba precios topet
Nacionales

Combustibles: Arévalo sanciona ley que exonera impuestos y veta la que fijaba precios tope

07:09 AM, Sep 30
Motorista muere tras caer de paso a desnivel en Mixcot
Nacionales

Motorista muere tras caer de paso a desnivel en Mixco

06:33 AM, Sep 30
Diputados solicitan reunión con el Comité Olímpico Internacionalt
Deportes

Diputados solicitan reunión con el Comité Olímpico Internacional

07:16 AM, Sep 30
Localizan una persona fallecida en la zona 5 de Villa Nuevat
Nacionales

Localizan una persona fallecida en la zona 5 de Villa Nueva

07:03 AM, Sep 30
Surgen nuevos videos del violento ataque registrado en zona 6t
Nacionales

Surgen nuevos videos del violento ataque registrado en zona 6

06:12 AM, Sep 30

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEE.UU.Real MadridComunicacionesredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar