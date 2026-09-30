El color promedio del universo según la NASA

Aunque el espacio suele representarse como un escenario completamente negro, el análisis de la luz procedente de miles de galaxias revela una tonalidad muy diferente. De acuerdo con una publicación de Astronomy Picture of the Day (APOD), alojada por la NASA, el color promedio del universo sería un beige muy claro, similar al tono de un café con leche.
Este peculiar color recibe el nombre de "cosmic latte", que significa "café con leche cósmico", y está identificado con el código hexadecimal #FFF8E7, equivalente a los valores RGB 255, 248 y 231.
La NASA recuperó este resultado en su imagen astronómica del día 28 de septiembre de 2026, aunque el cálculo científico que permitió determinarlo se remonta a comienzos de la década de 2000. Los astrónomos Ivan Baldry y Karl Glazebrook, junto con otros investigadores, analizaron información obtenida mediante el 2dF Galaxy Redshift Survey, uno de los grandes estudios de galaxias realizados en esa época.
¿Cómo descubrieron el tono?
Los científicos trabajaron con la luz procedente de unas 200 mil galaxias para calcular mediante computadoras un espectro promedio. El objetivo principal no era determinar de qué color es el universo, sino estudiar las poblaciones de estrellas, además de reconstruir cómo había cambiado la formación estelar a lo largo del tiempo.
Al convertir ese espectro combinado en un color que pudiera ser percibido por el ojo humano bajo determinadas condiciones, apareció el tono beige que posteriormente sería conocido como "cosmic latte".
Esto no significa que una persona pudiera viajar al espacio y observar un universo completamente beige. El resultado representa el color promedio de la luz emitida por la muestra de galaxias analizada, no el aspecto del cielo desde un punto concreto.
El estudio también permitió establecer que el universo era más azul en el pasado. Durante los últimos 10 mil millones de años, su tonalidad promedio se ha vuelto progresivamente menos azul debido a la evolución de las poblaciones estelares.