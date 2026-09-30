Fallece Jorge Kahwagi: Boxeador y Estrella de Big Brother

Jorge Kahwagi Macari falleció este miércoles 30 de septiembre, apenas unos meses después de la muerte de su padre, Jorge Kahwagi Gastine, quien fuera presidente de Grupo Crónica.
La noticia fue confirmada por figuras como Roberto Palazuelos y Manuel Velasco, quienes dedicaron mensajes de despedida y condolencias a la familia a través de sus redes sociales.
El actor publicó en Instagram una foto junto a Jorge Kahwagi y le dedicó unas palabras: "Vuela alto querido Jorge, así como viviste. Dios te bendiga siempre, mi hermano querido".
No se dieron detalles sobre la causa o el lugar del fallecimiento. La imagen que compartió muestra a ambos durante un evento social, y la publicación generó reacciones inmediatas entre seguidores, muchos de los cuales expresaron sorpresa y enviaron mensajes de apoyo a la familia del exboxeador y expolítico.
El empresario y actor agregó: "Me uno al dolor de doña Sonja y sus hermanas Sonja y Layla con mucho cariño en este momento tan duro. Jorge Kahwagi Macari, buen viaje".
Las reacciones en comentarios se llenaron de mensajes de pésame y recuerdos de su trayectoria.
Por su parte, Manuel Velasco escribió en su cuenta de X: "Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura. Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz".
Entre curules y el ring
Jorge Kahwagi Macari nació en la Ciudad de México el 28 de mayo de 1968 y tenía 58 años. Su nombre se mantuvo en el ojo público durante más de dos décadas, transitando entre la política, el boxeo y los programas de televisión.
En el ámbito político, tuvo cargos en el Partido Verde Ecologista de México y en Nueva Alianza. Fue diputado federal de 2001 a 2006. Durante su paso por la Cámara, pidió licencia en 2004 para participar en Big Brother VIP, decisión que generó críticas al mantenerse su remuneración legislativa.
En Nueva Alianza, su cercanía con Elba Esther Gordillo marcó su carrera. Ocupó el cargo de secretario general y posteriormente fue presidente del partido entre 2007 y 2011, antes de regresar a la Cámara de Diputados por un nuevo periodo de 2009 a 2012.
Como boxeador profesional, Jorge Kahwagi disputó 11 combates entre 2001 y 2005, todos ganados por nocaut. Se coronó campeón mexicano de peso crucero en 2002 y obtuvo cinturones latinoamericanos tanto del Consejo Mundial de Boxeo como de la Organización Mundial de Boxeo.
Sin embargo, su carrera suscitó diversas dudas respecto a la legitimidad de varios de sus rivales, ya que cuatro de ellos fueron investigados por el FBI ante sospechas de pagos para perder peleas.
En 2015, Kahwagi regresó una vez más al ring para enfrentarse a Ramón Olivas en Cebú, Filipinas, pelea que terminó en apenas 40 segundos a su favor.