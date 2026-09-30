 Omán necesitó un sorteo para avanzar a semifinales
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¡De película! Omán necesitó un sorteo para avanzar a semifinales de la Copa del Golfo

Un insólito desenlace en la Copa del Golfo: Omán e Irak agotaron todos los criterios deportivos de desempate y un sorteo tuvo que decidir al clasificado.

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Omán necesitó un sorteo para avanzar a semifinales de la Copa del Golfo - RR.SS.
Omán necesitó un sorteo para avanzar a semifinales de la Copa del Golfo / FOTO: RR.SS.
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El fútbol volvió a demostrar que, en determinadas circunstancias, el azar también puede convertirse en protagonista. Omán consiguió una clasificación agónica a las semifinales de la Copa del Golfo 2026 después de que un sorteo definiera su destino ante Irak, ya que ambas selecciones terminaron completamente igualadas en puntos, diferencia de goles y otros criterios deportivos. Una situación poco habitual que terminó resolviéndose lejos del terreno de juego.

Musab Al-Shaqsi estuvo en el centro de la historia. El futbolista omaní marcó el gol que permitió a su selección alcanzar los cuatro puntos y quedar a la par de Irak. Sin embargo, durante la celebración decidió quitarse la camiseta, una acción que le valió una tarjeta amarilla. Hasta ese momento, Omán tenía una ligera ventaja en el criterio de Fair Play, con siete amonestaciones frente a las ocho de Irak. La cartulina de Al-Shaqsi igualó ese apartado y dejó a ambas selecciones sin diferencias.

Insólita clasificación de Omán en la Copa del Golfo

Con ocho tarjetas amarillas por lado, los organizadores agotaron los criterios deportivos disponibles para establecer quién avanzaría. El comité de competición de la Federación de Fútbol del Golfo se reunió con los representantes de ambas selecciones en el Hotel Intercontinental de Yeda y revisó los informes arbitrales y los registros de los partidos. Después de confirmar que no existía ningún parámetro que permitiera establecer una diferencia entre Omán e Irak, se decidió recurrir a un sorteo como último mecanismo de desempate.

La fortuna terminó sonriendo a Omán, que obtuvo el boleto para las semifinales de la Copa del Golfo 2026. De esta manera, la amarilla recibida por Al-Shaqsi durante la celebración estuvo a punto de convertirse en un episodio decisivo para la eliminación de su selección, aunque finalmente tuvo un desenlace favorable. Ahora, Omán deberá dejar atrás la peculiar forma en la que consiguió la clasificación y concentrarse en su próximo desafío: enfrentar a Arabia Saudí por un lugar en la gran final.

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