Matthew Perry gastó 7 millones en su lucha contra el alcohol

Durante una década, Matthew Perry hizo reír a millones de espectadores interpretando a Chandler Bing en Friends. Sin embargo, mientras disfrutaba del éxito de una de las series más populares de la televisión, el actor enfrentaba en privado una prolongada lucha contra las adicciones.
Ahora, casi tres años después de su muerte, familiares y amigos del actor compartirán nuevos detalles sobre aquella etapa en The One About Matthew Perry, una serie documental de tres episodios que Netflix estrenará el próximo 27 de octubre.
La plataforma presentó el primer tráiler de la producción, en el que una de las revelaciones que más ha llamado la atención está relacionada con la cantidad de dinero que Perry destinó durante años a tratamientos para intentar mantenerse sobrio.
Su hermana, Mia Perry Bowick, señala que el actor gastó alrededor de US$7 millones en ese proceso y destaca que la cifra demuestra la seriedad con la que intentaba enfrentar su enfermedad.
Una batalla que Matthew Perry contó públicamente
El dato no era completamente desconocido. En sus memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, publicadas en 2022, Perry escribió que había gastado más de US$7 millones tratando de alcanzar la sobriedad.
Posteriormente elevó su propia estimación. Durante una entrevista realizada durante la promoción del libro, consideró que la cifra probablemente había alcanzado los US$9 millones.
Los esfuerzos fueron constantes. De acuerdo con los relatos del propio actor recopilados en aquella época, ingresó aproximadamente 15 veces a centros de rehabilitación, asistió a miles de reuniones de Alcohólicos Anónimos y pasó décadas recibiendo terapia.
Perry también habló abiertamente de su dependencia de los opioides y del alcohol y de cómo esta llegó a afectar diferentes etapas de su vida profesional.
La fama no llenó el vacío que sentía
The One About Matthew Perry no se concentrará únicamente en sus adicciones. El documental pretende mostrar al hombre que existía detrás de Chandler Bing y cómo vivió el extraordinario nivel de fama que alcanzó gracias a Friends.
En el avance aparece material del propio Perry hablando sobre su deseo de convertirse en una persona famosa y cómo, una vez alcanzado ese objetivo, descubrió que el éxito no solucionaba aquello que ocurría en su interior.
Su hermana también habla sobre el vacío emocional que, según ella, acompañó al actor y sobre la capacidad que tenía para hacer reír a otras personas incluso durante sus momentos más difíciles.
Su hermana rompe el silencio
Uno de los principales atractivos de la producción será el testimonio de Mia Perry Bowick, hermana menor del actor y psicoterapeuta.
Es la primera vez desde la muerte de Perry que participa en una entrevista de esta naturaleza. Bowick explicó que necesitó tiempo antes de sentirse preparada para compartir públicamente sus recuerdos.
La familia también permitió el acceso a fotografías y videos de su archivo privado que hasta ahora no habían sido difundidos.
El documental incluirá además testimonios de amigos cercanos, exparejas y personas que trabajaron con Perry durante diferentes etapas de su carrera.
Entre ellos aparecen David Pressman y Roger Castillo, así como Warren Littlefield, expresidente de NBC, y Jeff Strauss, guionista durante la primera temporada de Friends.
El nacimiento de Chandler Bing
La producción también regresará a uno de los momentos que cambió para siempre la vida de Matthew Perry: su llegada a Friends.
La serie se estrenó en 1994 y durante diez temporadas Perry interpretó a Chandler Bing junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.
Friends alcanzó 236 episodios antes de despedirse en 2004 y convirtió a sus seis protagonistas en estrellas internacionales.
Littlefield y Strauss recordarán en el documental la audición de Perry y cómo comenzó a construirse el personaje cuyo humor sarcástico terminó convirtiéndose en una de las señas de identidad de la serie.
Matthew Perry quería ayudar a otras personas
Durante sus últimos años, Perry insistió en que prefería ser recordado no solamente por Friends, sino también por haber utilizado su experiencia para ayudar a otras personas que enfrentaban problemas de adicción.
Habló públicamente sobre su enfermedad, apoyó iniciativas relacionadas con la recuperación y utilizó su propia historia para advertir sobre las consecuencias que podían tener las adicciones.
Precisamente esa faceta formará parte importante de The One About Matthew Perry. La directora Mary Robertson explicó que el objetivo era permitir que quienes realmente lo conocieron mostraran aspectos de Perry que el público nunca llegó a conocer completamente.
¿De qué murió Matthew Perry?
Matthew Perry fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su residencia de Los Ángeles el 28 de octubre de 2023. Tenía 54 años.
La investigación forense determinó que murió por los efectos agudos de la ketamina. También se señalaron como factores contribuyentes el ahogamiento, una enfermedad arterial coronaria y los efectos de la buprenorfina. Su muerte fue determinada como accidental.
El caso posteriormente derivó en una investigación criminal relacionada con la manera en que Perry obtuvo la ketamina que consumió antes de morir.
¿Cuándo se estrena el documental de Matthew Perry?
The One About Matthew Perry llegará a Netflix el 27 de octubre de 2026, un día antes de que se cumplan tres años de la muerte del actor.
La producción estará dividida en tres episodios y es dirigida por Mary Robertson, ganadora del Emmy y conocida también por su trabajo en Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV.