Roberto Palazuelos explica su distanciamiento de Luis Miguel

Después de años de especulaciones, Roberto Palazuelos decidió explicar públicamente qué provocó el rompimiento de la amistad que durante décadas mantuvo con Luis Miguel. El empresario y actor mexicano aseguró que el distanciamiento no fue producto de rivalidades personales ni de celos profesionales, sino de la manera en que fueron retratados varios personajes en la exitosa bioserie del intérprete.
En una entrevista concedida al programa La Mesa Caliente, el llamado "Diamante Negro" afirmó que la producción de la serie alteró diversos acontecimientos de la vida real para hacer más atractiva la historia, situación que terminó dañando relaciones personales y dejando inconformes a varios de los involucrados.
Una amistad que nació antes de la fama
Roberto Palazuelos y Luis Miguel se conocieron cuando ambos eran muy jóvenes, antes de que "El Sol de México" se consolidara como una de las figuras más importantes de la música en español.
Durante los años ochenta compartieron una estrecha amistad y formaron parte del exclusivo círculo de jóvenes famosos que frecuentaba Acapulco, convirtiéndose en protagonistas habituales de reuniones, fiestas y vacaciones que con el paso de los años se volvieron parte de la cultura popular mexicana.
Aquella generación también incluía a personalidades como Jorge "El Burro" Van Rankin, Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, y otras figuras del espectáculo que crecieron bajo los reflectores.
Durante mucho tiempo se les vio disfrutando juntos de los llamados "años dorados" de Acapulco, una época que incluso fue retomada años después en la serie biográfica del cantante.
La bioserie marcó un antes y un después
Palazuelos aseguró que la relación comenzó a deteriorarse cuando se estrenó Luis Miguel, la serie, producción de Netflix que narró distintos episodios de la vida del cantante.
Según explicó, el problema no fue que se hablara de él, sino que muchas escenas fueron modificadas o completamente inventadas para darle mayor dramatismo a la historia.
"La serie fue la que nos separó a todos. En esa serie se inventaron muchas mentiras y mucha gente salió lastimada", declaró el empresario durante la entrevista.
Afirmó que no fue el único afectado, ya que también otras personas cercanas a Luis Miguel quedaron inconformes con la manera en que fueron retratadas en la producción.
"Me hicieron quedar como alguien que no soy"
Uno de los aspectos que más molestó al actor fue la representación de su personaje dentro de la bioserie.
Roberto Palazuelos recordó que en uno de los capítulos se muestra que organiza una fiesta en Baby'O para celebrar su primer protagónico como actor, situación que asegura nunca ocurrió.
También criticó una escena en la que aparece enfrentando a Luis Miguel por la relación que el cantante mantenía con Stephanie Salas y por el nacimiento de Michelle Salas.
De acuerdo con el empresario, esos diálogos fueron completamente ficticios y terminaron proyectando una imagen equivocada sobre su persona.
Incluso señaló que la producción lo presentó como un "chismoso" y como uno de los responsables de generar conflictos entre el cantante y las personas que lo rodeaban.
¿Hubo realmente celos?
Tras el éxito de la serie surgieron numerosas versiones que apuntaban a una supuesta rivalidad entre ambos amigos por cuestiones de fama, éxito profesional o relaciones sentimentales.
Sin embargo, Roberto Palazuelos negó que esos supuestos celos hayan existido. Explicó que nunca sostuvo una pelea similar a la mostrada en la serie y aseguró que el conflicto fue un recurso dramático utilizado por los guionistas para enriquecer la narrativa.
En la producción, el personaje inspirado en Palazuelos, llamado "Bobby", protagoniza fuertes discusiones con Luis Miguel relacionadas con el éxito de ambos y con temas personales, escenas que, según el empresario, nunca sucedieron en la vida real.
Su relación actual con Luis Miguel
Aunque reconoció que hace muchos años dejó de tener comunicación con el cantante, Palazuelos afirmó que prefiere no hablar constantemente sobre él.
El empresario explicó que evita hacer declaraciones porque no quiere que Luis Miguel interprete que intenta obtener publicidad utilizando su nombre.
"Ni me gusta hablar mucho de Mickey porque luego piensa que uno se hace publicidad con él", comentó durante la entrevista.
No obstante, dejó claro que mantiene una buena relación con Alejandro Basteri, hermano del intérprete de "La Incondicional".
Incluso contó entre risas que suele verlo con frecuencia y que conserva una amistad cercana con él desde hace muchos años.