 Pueblos indígenas esperan respuestas sobre los combustibles
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Autoridades indígenas: “No estamos buscando confrontación. Estamos buscando una solución”

Las autoridades indígenas de Totonicapán y Sololá esperan consensos en el Congreso para implementar medidas ante el alza de los combustibles, de lo contrario, podrían continuar con manifestaciones.

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Integrantes de los 48 Cantones de Totonicapán brindan conferencia tras reunirse con el presidente Bernardo Arévalo el martes, 8 de septiembre de 2026., Gobierno de Guatemala
Integrantes de los 48 Cantones de Totonicapán brindan conferencia tras reunirse con el presidente Bernardo Arévalo el martes, 8 de septiembre de 2026. / FOTO: Gobierno de Guatemala
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Las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán brindaron una conferencia de prensa este martes, 8 de septiembre, luego de realizar una marcha en la Ciudad de Guatemala y sostener reuniones con diputados en el Congreso y con el presidente Bernardo Arévalo en el Palacio Nacional de la Cultura.

Los representantes de los pueblos indígenas viajaron a la capital con el objetivo de expresar sus peticiones a través de una manifestación pacífica que recorrió diferentes puntos, aunque sin generar bloqueos, a diferencia de las protestas recientes que se han mantenido en el país.

Los dirigentes, que se pronunciaron junto con líderes indígenas de Sololá que también dialogaron con el mandatario, indicaron que buscan hacer una serie de solicitudes al Gobierno y al Congreso, principalmente ante la crisis que ha generado el alza de los precios de los combustibles que, según comerciantes, ya ha impactado seriamente en los costos de la canasta básica.

"Hemos tomado este proceso de diálogo y el acercamiento con las autoridades competentes. Nosotros, como autoridades indígenas, tenemos este compromiso de pelear los derechos de la población indígena. Sabemos que Guatemala es pluricultural y multilingüe. Tenemos una variedad de cultura. Nosotros respetamos la diversidad cultural. Nuestro propósito es buscar el bien común", expresó uno de los líderes durante la conferencia.

En el pronunciamiento indicaron que han podido observar ciertos avances y consensos, pero esperan que en las próximas horas se tengan respuestas que puedan favorecer a la población.

"Nosotros no estamos buscando confrontación. Estamos buscando una solución. Fruto de eso, en la mañana estuvimos presionando al Congreso. Estamos dando nuestras propuestas y ellas las tendrán que trabajar", agregó el dirigente.

Asimismo, mencionó que en el Ejecutivo observaron la disposición de ejecutar con transparencia lo que el Legislativo decida hoy. "Ese es el objetivo y la finalidad de nosotros", expresó.

Esperan respuestas positivas

En el Legislativo no se han alcanzado consensos sobre las propuestas que existen para mitigar el impacto del alza de los precios de los combustibles. Existen diferentes planteamientos, incluida la creación de un nuevo subsidio y la suspensión de impuestos, pero ninguna de estas iniciativas ha logrado el respaldo necesario para su aprobación.

Al ser consultados sobre el escenario mencionado y qué pasará con el tema de los derivados del petróleo, un dirigente indígena de Sololá indicó que esperan que surjan avances para atender las demandas de la población guatemalteca.

"Pero, si en el trascurso de la tarde no tenemos respuesta, nosotros vamos a seguir manifestando en las calles de esta Ciudad. Siempre y cuando tenemos que tener un consenso de autoridades a nivel nacional", expresó.

Según sus palabras, por parte de los pueblos indígenas el planteamiento que han hecho ante el Legislativo no es de un subsidio, sino que se opte por una medida de eliminación o suspensión del IDP (Impuesto a la Distribución del Petróleo y Combustibles Derivados), como una forma de reducir el costo para los consumidores.

Finalmente, los dirigentes explicaron que se dirigirían al Legislativo para conocer si existe algún resultado y estarían emitiendo posteriormente el pronunciamiento que corresponda.

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