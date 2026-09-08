 Integrantes de 48 Cantones llegan al Congreso
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48 Cantones exigen medidas para aliviar el impacto del alza de combustibles

Las autoridades de Totonicapán marchan en la zona 1 y llegaron al Congreso en busca de respuestas.

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Marcha de integrantes de 48 Cantones de Totonicapán llega al Congreso este martes, 8 de septiembre., Dayana Rashón/EU
Marcha de integrantes de 48 Cantones de Totonicapán llega al Congreso este martes, 8 de septiembre. / FOTO: Dayana Rashón/EU
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Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán llevan a cabo una caminata en la Ciudad de Guatemala este martes, 8 de septiembre, y también se presentaron a la sede del Congreso de la República, en la zona 1, para reunirse con los diputados y abordar temas relacionados con la coyuntura nacional.

El objetivo de la manifestación pacífica y el acercamiento con los parlamentarios es principalmente conocer los avances que hayan podido surgir ante las peticiones que han expresado, las cuales están relacionadas con que se implementen medidas para mitigar el incremento de los precios de los combustibles, entre otros asuntos.

"Esperamos que haya consenso para poder darles el apoyo a la población. Y sabemos que hoy no hay pleno, pero también queremos presentar algunas iniciativas que pueden ir a favor del pueblo", expresó un representante de la organización indígena.

Agregó que en el tema de los combustibles esperan que se pueda dar un apoyo directo a la población. Los avances al respecto serán abordados en una audiencia programada para esta mañana con la junta directiva del Legislativo.

Congreso mantiene discusión sobre tema de combustibles

A puerta cerrada, los jefes de bloque se reúnen este martes para buscar consensos que permitan implementar una medida para mitigar el alza de los combustibles. El diálogo se realiza antes de la sesión plenaria programada para las 14:00 horas de este día.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, ha indicado que hay tres propuestas puntuales sobre la mesa para atender este tema. Una es el de la implementación de un subsidio, en seguimiento a una iniciativa que presentó el Ejecutivo; la otra relacionada con la eliminación de impuestos y una más que plantea crear un fondo de compensación.

Sin embargo, el legislador no descartó que puedan surgir nuevas propuestas mixtas, es decir, que incluyan los factores que ya se han expresado en las que han sido planteadas con anterioridad.

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