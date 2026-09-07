 Veteranos militares cumplen una semana de protestas frente al Congreso
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Veteranos militares cumplen una semana de protestas frente al Congreso

Los exintegrantes de las filas castrenses exigen la aprobación de la iniciativa 6565.

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Manifestación de exmilitares en alrededores del Congreso el lunes 7 de septiembre de 2026., Dayana Rashón/EU
Manifestación de exmilitares en alrededores del Congreso el lunes 7 de septiembre de 2026. / FOTO: Dayana Rashón/EU
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Los grupos de veteranos militares y expatrulleros que protestan frente al Congreso de la República, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, cumplieron este lunes 7 de septiembre una semana consecutiva de tener presencia en este sector.

Los manifestantes instalaron carpas improvisadas para resguardarse de las condiciones climáticas. De esa manera, el sol, la lluvia, el viento y la oscuridad de la noche no han sido impedimento para que mantengan el plantón con el fin de hacer una serie de solicitudes a las autoridades.

La petición principal que han expresado los integrantes de la Asociación de exsoldados y exespecialistas del Ejército de Guatemala, discapacitados de Guerra (Adegua) es que sea aprobada la iniciativa 6565.

La referida propuesta contiene reformas al Decreto 63-88, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, enfocadas en incorporar a los pensionados que no fueron incluidos en el aumento otorgado en su momento.

Este proyecto de ley fue leído en pleno el pasado 8 de julio. Durante la sesión se le dio trámite y fue trasladado a la Comisión de Previsión y Seguridad Social y Comisión de Finanzas Públicas y Moneda para su estudio y dictamen.

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