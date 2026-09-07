Comerciantes exigen acciones urgentes por subida de precios

El alza de precios en los combustibles impacta directamente en los mercados, transporte y el abastecimiento de productos básicos, según lo expusieron este lunes Julio Rivas, presidente de la Asociación de Mercados Unidos, y Mary Lemus, vendedora del mercado La Terminal, durante el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas.
Rivas describió un panorama complicado en los mercados: menos compradores, menor flujo económico y preocupación por la caída en las ventas. "Los mercados hoy en día están bastante vacíos. No hay venta, no hay flujo económico y es preocupante la situación. Es duro, el golpe es duro", afirmó. Señaló además que la disminución en el consumo ya se percibe en los negocios.
Mary Lemus compartió que en el mercado La Terminal la preocupación es similar. Asegura que la reducción del flujo de compradores responde al constante incremento de precios en los productos, influenciado tanto por el alza en los combustibles como por el mal estado de las carreteras, lo que eleva los costos de transporte. "La gente cuenta que la mercadería viene más cara porque han subido mucho los combustibles y las carreteras están dañadas", explicó.
Algunos precios de productos mencionados fueron:
- Frijol: de seis quintales ahora cuesta Q800
- Azúcar: a Q126 las treinta libras
- Leche: la más barata ahora cuesta Q14, antes Q8
- Tomate: subió a Q6 la libra, anteriormente entre Q3 y Q4
- Aceite: entre Q20 y Q23
- Maseca: dos libras por Q12
- Tortillas: tres por Q1, pero más pequeñas
Lemus también insistió en la necesidad de que las autoridades pongan más atención a la canasta básica. "La gente viene al mercado solo a gastar en comida y pasaje, no hay ventas, solo viene a gastar", recalcó.
Por aparte, la entrevistada agregó que, además del incremento en combustibles, la sequía ha sido otro factor que afecta a los granos básicos, generando escasez de maíz y hasta de café instantáneo en los mercados. "Hay escasez y hay productos como el café que ya no se están vendiendo porque subieron demasiado", expuso.
Exigen medidas urgentes a las autoridades
Sobre las acciones para mitigar esta situación, Julio Rivas comentó que ha solicitado a los diputados eliminar aranceles e impuestos a los combustibles. Advirtió que, si este martes no hay respuesta favorable durante la sesión legislativa, podrían recurrir a manifestaciones en el Congreso. Aseguró que los subsidios propuestos por el gobierno, que reducirían solo Q3 por galón, no son suficientes ni efectivos para la población guatemalteca.
"Entonces, nuestra postura es darles un tiempo prudencial para mañana y pues nos vamos a ver mañana en el Congreso, afuera, porque ya el pueblo llegó a un hasta aquí", dijo.
Rivas criticó además el presupuesto nacional, describiéndolo como el más alto de la historia y cuestionando el silencio de la ciudadanía ante su magnitud. Mencionó que, en 2008, pese a que el barril de petróleo alcanzó los US$147, la gasolina en Guatemala no superó los Q42, mientras que ahora está a US$97.47 y "la gasolina está por rozar los Q50", señaló.
Y, al preguntarle al entrevistado sobre qué pasará si mañana no se tienen respuestas de parte de las autoridades, expresó que se estarían tomado otras decisiones.
"Yo consulto siempre con mi directiva y las decisiones a tomar las trasladaremos a la brevedad posible. Pero sí, nosotros estamos atentos a lo que suceda mañana y hoy en día. A que el presidente también hable, se pronuncie y dé la cara, porque un presidente ausente no podemos tener y eso es lo que estamos teniendo hoy en día", puntualizó.