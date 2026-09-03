Avances y obstáculos para aprobar subsidio a combustibles

Los precios de los combustibles en Guatemala continúan registrando alzas, generando preocupación entre la ciudadanía y presión en el Congreso de la República. Este jueves 3 de septiembre, el presidente del Congreso, Luis Contreras Colindres, expuso en una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que la iniciativa para subsidiar los combustibles se encuentra detenida en la Comisión de Energía y Minas desde hace unas cuatro semanas, a la espera de dictamen.
Contreras Colindres explicó que la propuesta plantea un subsidio de 15 quetzales: 12 para el diésel y tres para las gasolinas. Sin embargo, reconoció que la población desconfía de este tipo de medida, ya que muchos creen que el dinero no les llega realmente, sino que beneficia a importadores y gasolineras. Ante este escepticismo, se estudia la posibilidad de que el subsidio se otorgue directamente en las gasolineras, descontando el monto al consumidor en el momento de pago y facturando el apoyo de manera visible.
El presidente del Congreso enfatizó que, además del proceso legislativo pendiente, existe presión por parte de los transportistas y la ciudadanía para que el subsidio sea transparente y llegue a quienes realmente lo necesitan.
En ese contexto, informó que el lunes próximo representantes del sector transporte, autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y del Ministerio de Energía y Minas participarán en una reunión clave con los jefes de bloque para definir la viabilidad de esta opción.
Discusiones a lo interno del Legislativo
Algunos diputados han solicitado una rendición de cuentas sobre el subsidio anterior, argumentando que el aumento del consumo de diésel podría deberse a fuga hacia países vecinos como Honduras, El Salvador y México, aprovechando el menor costo en Guatemala. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que los recursos fueron utilizados de manera transparente y que todo está documentado en informes oficiales.
En el Congreso persisten dudas sobre el mecanismo más efectivo. Han surgido diversas propuestas, por ejemplo, eliminar el IVP a las gasolinas y al diésel, lo cual fue descartado por su complejidad y lentitud. Contreras Colindres subrayó la urgencia de una solución rápida y funcional para la población, reiterando que el subsidio puede implementarse en una semana gracias a normativas previas. "Lo más rápido es el subsidio, no estoy diciendo que es lo mejor", enfatizó.
En cuanto al apoyo político, señala que solo avanzarían si cuentan con el respaldo mayoritario: "Si los transportistas dicen estar de acuerdo con el subsidio a las comercializadoras y el Ejecutivo lo aprueba, los votos están". Por ahora, la discusión sigue pendiente, en manos de la Comisión de Energía y Minas y dependiente de consensos dentro y fuera del hemiciclo.