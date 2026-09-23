Esposa de Jesse envía fuerte mensaje tras separación de Joy

Sin lugar a duda, la separación del dúo mexicanao Jesse & Joy sigue sigue dando de qué hablar. Después de que Joy Huerta confirmará entre lágrimas que continuará con el proyecto musical tras la decisión de su hermano Jesse Huerta de alejarse, un nuevo mensaje publicado por Mónica León, esposa del cantante, encendió las redes sociales.
Mónica León compartió una serie de reflexiones en sus redes sociales en las que habló sobre el amor, la familia, la libertad y la importancia de establecer límites. Aunque en ningún momento mencionó directamente a Joy, Jesse o la separación del dúo, el contexto hizo que algunos usuarios interpretaran sus palabras como una posible indirecta.
Entre las frases que más llamaron la atención se encuentra una reflexión sobre los límites dentro de las relaciones personales. Mónica León señaló que amar también significa respetar la libertad de los demás sin renunciar a la propia.
La publicación también hace referencia a que existen momentos en los que es necesario establecer hasta dónde puede llegar cada persona y sostiene que un límite puesto desde el amor no necesariamente representa rechazo, sino una manera de respetar la verdad. En otra publicación, la esposa de Jesse Huerta aseguró que la verdad termina saliendo a la luz, una frase que rápidamente generó comentarios entre quienes siguen de cerca la polémica alrededor de Jesse & Joy.
¿Qué está pasando con Jesse & Joy?
Sin embargo, hasta el momento, Mónica León no ha confirmado que sus publicaciones estén relacionadas con Joy Huerta ni ha explicado públicamente si existe algún conflicto familiar detrás de sus mensajes. Por ello, las interpretaciones que circulan en redes sociales permanecen como especulaciones.
La polémica comenzó después de que Jesse Huerta anunciara que se alejaría de Jesse & Joy después de más de dos décadas de trayectoria. El cantante explicó que necesitaba tomar distancia del proyecto por razones relacionadas con su bienestar personal.
Posteriormente, Joy Huerta ofreció una conferencia de prensa en la que habló sobre la inesperada decisión de su hermano y confirmó que continuará con el proyecto musical.