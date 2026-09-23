 Guatemala destaca en el Campeonato Mundial de Poomsae 2026
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Guatemala destaca en el Campeonato Mundial de Poomsae 2026

La guatemalteca Alejandra Higueros alcanzó el quinto lugar del mundo en poomsae.

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Guatemala en el Campeonato Mundial de Poomsae 2026
Guatemala en el Campeonato Mundial de Poomsae 2026 / FOTO: COG
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La delegación de Guatemala de taekwondo tuvo una destacada actuación en el Campeonato Mundial de Poomsae, el cual se celebró del 16 al 20 de septiembre en Chuncheon, Corea del Sur.

Alejandra Higueros alcanzó el quinto lugar del mundo en poomsae reconocido. En freestyle compitió en la ronda de semifinales, donde finalizó séptima de su grupo.

César Aguilar ocupó el octavo puesto de su grupo en las semifinales de freestyle. En poomsae reconocido concluyó su participación en la ronda de 64.

En la competencia de pareja mixta de freestyle, Lucía Icuté y Francisco Meléndez se ubicaron en el séptimo lugar de su grupo durante la ronda de semifinales, sumando otra valiosa actuación para Guatemala en el escenario mundial.

Por su parte, Paula Marroquín llegó a la ronda de 32 de poomsae reconocido, en la que se enfrentó a la representante de Finlandia. En freestyle individual junior compitió en semifinales y concluyó sexta de su grupo.

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Estos resultados marcaron la participación nacional en una competencia que reunió a 1,417 atletas de 83 países, además de representantes del Equipo de Refugiados de Taekwondo y competidores bajo la bandera de World Taekwondo.

El campeonato representó una experiencia significativa para César, Lucía, Francisco y Paula, quienes participaron por primera vez en una cita mundialista. La competencia les permitió medirse ante atletas de alto nivel y continuar fortaleciendo su proceso de formación y desarrollo deportivo.

Alejandra, César y Lucía forman parte del Programa de Retención de Talento del Comité Olímpico Guatemalteco, iniciativa que acompaña el desarrollo de atletas nacionales y contribuye a su preparación para competencias internacionales.

La participación en Chuncheon permitió al taekwondo guatemalteco sumar experiencia, presencia y resultados que posicionan a Guatemala frente a la élite mundial.

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Participación de Guatemala en el Campeonato Mundial de Poomsae - COG

*Información del COG.

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