 Decreto sobre combustibles será enviado al Ejecutivo
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Decreto que fija precios de referencia de combustibles será enviado al Ejecutivo

“El decreto se va mañana, sí o sí”, aseguró el presidente del Congreso, Luis Contreras.

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Presidente del Congreso, Luis Contreras, tras concluir la sesión de Jefes de Bloque., Foto Omar Solís
Presidente del Congreso, Luis Contreras, tras concluir la sesión de Jefes de Bloque. / FOTO: Foto Omar Solís
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El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras Colindres, informó que este jueves 24 de septiembre será enviado al Ejecutivo el Decreto 21-2026, Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos, contra el cual fueron presentadas objeciones que todavía no han sido conocidas por el pleno.

La referida normativa establece como precios de referencia en las estaciones de servicio Q39 por galón de diésel y gasolina regular y Q41 para la gasolina superior. Estos montos funcionarán como precios máximos de venta al consumidor final durante la vigencia de la medida, hasta el 31 de diciembre.

El diputado Contreras señaló que la normativa, que fue aprobada el pasado 8 de septiembre, será remitida y corresponderá al mandatario Bernardo Arévalo decidir si va a sancionarla o vetarla.

"Se tiene que ir mañana. Solo que le ganara Allan, se quedaría en archivo. De lo contrario, se tiene que ir al Ejecutivo. No importa qué pase mañana, yo voy a convocar para que votemos las objeciones. Vamos a meter una moción privilegiada para que las objeciones se conozcan antes de la interpelación. Al haber 81 votos, lo someto a votación y pase lo que pase no importa. El decreto se va mañana, sí o sí", expresó.

Subsidio a los combustibles continúa estancado; presidente del Congreso explica los escenarios

El presidente del Congreso, Luis Contreras, brinda detalles sobre las propuestas que están en análisis para dar respuesta al alza en los precios de los combustibles.

Nueva ley en espera de objeciones

El presidente del Congreso detalló que el Decreto 22-2026, Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustible, permanecerá en el Congreso dos días, a la espera de recibir objeciones. Se tiene previsto remitirlo al Ejecutivo el viernes.

Esta normativa, aprobada en horas de la noche del martes 22 de septiembre, elimina de manera transitorio el Impuesto de Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las gasolinas y el diésel.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

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