Decreto sobre combustibles será enviado al Ejecutivo

El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras Colindres, informó que este jueves 24 de septiembre será enviado al Ejecutivo el Decreto 21-2026, Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos, contra el cual fueron presentadas objeciones que todavía no han sido conocidas por el pleno.
La referida normativa establece como precios de referencia en las estaciones de servicio Q39 por galón de diésel y gasolina regular y Q41 para la gasolina superior. Estos montos funcionarán como precios máximos de venta al consumidor final durante la vigencia de la medida, hasta el 31 de diciembre.
El diputado Contreras señaló que la normativa, que fue aprobada el pasado 8 de septiembre, será remitida y corresponderá al mandatario Bernardo Arévalo decidir si va a sancionarla o vetarla.
"Se tiene que ir mañana. Solo que le ganara Allan, se quedaría en archivo. De lo contrario, se tiene que ir al Ejecutivo. No importa qué pase mañana, yo voy a convocar para que votemos las objeciones. Vamos a meter una moción privilegiada para que las objeciones se conozcan antes de la interpelación. Al haber 81 votos, lo someto a votación y pase lo que pase no importa. El decreto se va mañana, sí o sí", expresó.
Nueva ley en espera de objeciones
El presidente del Congreso detalló que el Decreto 22-2026, Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustible, permanecerá en el Congreso dos días, a la espera de recibir objeciones. Se tiene previsto remitirlo al Ejecutivo el viernes.
Esta normativa, aprobada en horas de la noche del martes 22 de septiembre, elimina de manera transitorio el Impuesto de Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las gasolinas y el diésel.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7