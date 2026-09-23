 Partidos de Selección con las voces de El Mejor Equipo
Deportes

Sigue los partidos de Selección Nacional con las voces de El Mejor Equipo

El primer desafío de la “Azul y Blanco” es ante Jamaica este viernes; sigue nuestra antesala desde las 17:00 horas.

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Las voces de El Mejor Equipo durante la cobertura del Universo Futbol
Las voces de El Mejor Equipo durante la cobertura del Universo Futbol / FOTO: Alex Meoño
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Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas de Guatemala darán acompañamiento a los partidos de la Selección Nacional, la cual dirige el mexicano Luis Fernando Tena, durante su aventura en la Nations League 2026-2027 que arranca esta semana.

Los integrantes de las voces de El Mejor Equipo narrarán a su fiel estilo, el primer partido de la Selección Nacional de Guatemala en la nueva edición de la Nations League.

Kike Rodríguez, Marco Tulio Ipuerto, Estuardo García Carrera y Mauricio Arias Franco serán las voces de El Mejor Equipo que tendrán a su cargo el trabajo del duelo Jamaica vs. Guatemala, el cual se jugará en el estadio Nacional, ubicado en Kingston este viernes 25 de septiembre. El duelo entre jamaicanos y guatemaltecos será a las 18:00 horas de nuestro país.

Para la segunda presentación, Guatemala jugará ante El Salvador el lunes 28 de septiembre en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol. En ese duelo, las voces de El Mejor Equipo darán un seguimiento especial del minuto a minuto del juego de la "Bicolor" y llevarán en tiempo real cada incidencia del partido.

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Partidos de la Selección Nacional de Guatemala - EU Digital

El reto de Guatemala: clasificar a ronda de cuartos de final

Para esta nueva edición de la Nations League 2026-2027, los dirigidos de Luis Fernando Tena tienen un gran objetivo, y es clasificar a la ronda de los cuartos de final, instancia a la cual nunca ha clasificado en las tres ediciones que ya disputó: 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026.          

En la edición 2023-2024, Panamá, y, Trinidad y Tobago clasificaron a cuartos de final del grupo A. La Selección Nacional hizo 4 puntos para ocupar el cuarto lugar. Es de recordar que los lugares 5 y 6 descendieron a la Liga B.

Para la edición 2024-2025, Guatemala quedó a un paso de clasificar a cuartos de final en el grupo A, ya que un boleto quedó en poder de Costa Rica y el otro fue para Surinam, selección que hizo los mismos puntos que la "Bicolor", pero la diferencia de gol favoreció a los surinameses. 

La última edición de la Nations League, la 2025-2026, la Selección de Guatemala quedó eliminada tras caer por 3-0 (contra Costa Rica o en el cierre de la fase de grupos), sin lograr avanzar a los cuartos de final ni pelear por el título en esa edición.

Selección Nacional acumula otro amistoso sin poder ganar

Previo a su viaje a Jamaica, la Selección de Guatemala se midió a Municipal en el estadio El Trébol.

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