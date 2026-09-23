Harvey Weinstein suma 15 años más de prisión por sus crímenes

Un tribunal de Nueva York sentenció este miércoles a Harvey Weinstein a 15 años de prisión por agresión sexual en primer grado, un fallo que marca un hito en el caso de la exasistente de producción Miriam Haley. La condena llega tras ser declarado culpable el año pasado por obligar a Haley a practicarle sexo oral en 2006, en un proceso que revivió uno de los episodios más resonantes del movimiento #MeToo.
Este veredicto se produce después de que una condena anterior de Weinstein en 2020, que también incluía la acusación de Haley, fuera revocada por un tribunal de apelaciones debido a errores procesales. La persistencia de la acusación de Haley llevó a un nuevo juicio el año pasado, donde el otrora magnate de Hollywood fue nuevamente hallado culpable de los cargos.
El productor, de 74 años, escuchó la sentencia desde su silla de ruedas, habiendo ofrecido disculpas y reiterado su inocencia en su declaración final previa al dictamen. Se enfrentaba a una pena máxima de 25 años de cárcel por el delito cometido.
El Impacto del fallo judicial
Al imponer la condena, el magistrado enfatizó que Weinstein será recordado no solo por su prolífica carrera cinematográfica, sino también por "lo que se convirtió: un depredador sexual, el rostro literal del movimiento #MeToo". Esta declaración subraya la relevancia del caso en la lucha contra los abusos de poder en la industria del entretenimiento y más allá.
La Fiscalía había solicitado una pena de 20 años de prisión y cinco años adicionales en libertad condicional, argumentando que Weinstein nunca mostró remordimiento y se negó a aceptar la responsabilidad por su crimen. Los fiscales agradecieron la "valentía y tenacidad" de Miriam Haley, y afirmaron que las acciones del exproductor representan una "amenaza significativa para la sociedad", haciendo hincapié en la necesidad de un escarmiento para disuadir a otras figuras poderosas de abusar de su posición, según reportó CBS News.
El Testimonio de Miriam Haley
Miriam Haley, la víctima, compartió su dolor y frustración en la sala, expresando que no esperaba tener que revivir los traumáticos eventos seis años después del primer juicio. Aseguró que la agresión sexual de 2006 afectó profundamente su confianza, tanto en el ámbito profesional como personal, y que ha sido diagnosticada con trastorno de estrés postraumático (TEPT).
Haley también relató el acoso cibernético que enfrentó y cómo el equipo legal del acusado la ridiculizó, además de ser seguida por investigadores privados, según añadió CBS. Su testimonio puso de manifiesto las prolongadas consecuencias emocionales y psicológicas que sufren las víctimas de agresión sexual.
La Defensa de Weinstein
En su último turno de palabra antes de la sentencia, Weinstein se disculpó "sinceramente a quienes haya podido herir" con sus acciones, aunque acto seguido reiteró su inocencia. A pesar de su negación general, afirmó sentir "verdadero remordimiento por Miriam Haley" ante el juez.
El magistrado, por su parte, indicó que, aunque el exproductor, diagnosticado con varias enfermedades, ya no representa una amenaza física, sigue siendo un depredador sexual. Esta declaración reafirma la gravedad de sus crímenes más allá de su estado de salud actual.
Esta condena en Nueva York se suma a otra sentencia que Weinstein ya cumple desde 2022: 16 años de prisión por violación y agresión sexual en Los Ángeles. Ambas condenas consolidan su caída y lo posicionan como un símbolo de la rendición de cuentas en la era #MeToo.