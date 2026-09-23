35 años de prisión por asesinato del alcalde de Chuarrancho

El Tribunal Segundo del Ramo Penal emitió una sentencia condenatoria este miércoles, 23 de septiembre, contra Erick Fernando Solórzano Pirir, alias "Chino"; y Óscar Alfredo Martínez Ramos , alias "Guanaco", quienes fueron encontrados culpables del asesinato del alcalde de Chuarrancho, Gerson Ajcuc Xot.
El crimen contra el funcionario ocurrió en febrero de 2025 en el kilómetro 12.1 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de la zona 18 capitalina.
El jefe edil se conducía a bordo de un vehículo y cuando transitaba sobre la cuesta El Águila fue agredido con arma de fuego por personas que viajaban a bordo de una motocicleta.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron a la víctima en estado inconsciente en el interior del automóvil, en el asiento del conductor, y de inmediato le brindaron asistencia.
A pesar de los esfuerzos de los socorristas para restablecer sus signos vitales, esto no fue posible debido a la gravedad de las heridas que presentaba, por lo que se declaró su muerte en el lugar.
Revelan cifra cobrada por el crimen
Durante el juicio por el crimen contra el alcalde, el Ministerio Público (MP) presentó los argumentos correspondientes y una serie de elementos probatorios para respaldar los señalamientos contra Erick Solórzano y Oscar Martínez, quienes fueron capturados por ser los sospechosos de agredir al alcalde de Chuarrancho.
Según las investigaciones, el primero de ellos fue quien disparó de manera directa contra el funcionario, por lo que permanece en prisión desde marzo de 2025, tras ser ubicado como resultado de un operativo realizado en el Puerto San José, Escuintla.
Mientras tanto, Martínez Ramos, de nacionalidad salvadoreña, es sindicado de ser quien conducía la motocicleta utilizada para interceptar al alcalde. Él fue capturado días después de la agresión en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala.
La fiscalía detalló que ambos son integrantes de la pandilla Barrio 18 y que habrían cobrado Q10 mil para cometer el crimen.
Tomando en cuenta las pruebas presentadas, el tribunal consideró que se pudo comprobar la responsabilidad de ambos sindicados y los declaró culpables del delito de asesinato, por lo cual dictó una condena de 35 años de prisión inconmutables.
Las investigaciones en seguimiento de este caso continúan, pues se determinó quiénes cometieron el ataque, pero todavía no se ha dado a conocer a los autores intelectuales y el móvil del crimen.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.